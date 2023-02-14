СМИ: Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову спасли кисти, ампутированы только несколько пальцев(2)
Врачам удалось спасти кисти олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова от ампутации, операция коснулась только нескольких пальцев. Сообщает „Чемпионат“.
Накануне СМИ сообщили, что спортсмену из-за развивающегося некроза ампутировали обе кисти.
Как сообщала „Комсомольская правда“ со ссылкой на источник в медицинских кругах, у спортсмена продолжилось развитие некроза, который распространился и на руки. В результате фигуристу ампутировали обе кисти рук.
Источник „Матч ТВ“ подтвердил информацию.
„Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе, врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели“, – сообщил источник.
„Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках. Информация о том, что олимпийскому чемпиону удалили кисти полностью, — фейк. По нашей информации, врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену.
Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани. Врачи регулярно перевязывают ему раны и тщательно за ним следят“, — написано в телеграм-канале Mash.
45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.