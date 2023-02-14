СМИ: Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову спасли кисти, ампутированы только несколько пальцев

Накануне СМИ сообщили, что спортсмену из-за развивающегося некроза ампутировали обе кисти.

Как сообщала „Комсомольская правда“ со ссылкой на источник в медицинских кругах, у спортсмена продолжилось развитие некроза, который распространился и на руки. В результате фигуристу ампутировали обе кисти рук.

Источник „Матч ТВ“ подтвердил информацию.

„Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе, врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели“, – сообщил источник.

„Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках. Информация о том, что олимпийскому чемпиону удалили кисти полностью, — фейк. По нашей информации, врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену.

Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани. Врачи регулярно перевязывают ему раны и тщательно за ним следят“, — написано в телеграм-канале Mash.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.