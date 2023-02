ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (355-й день) | Обнародованы новые данные о погибших в Украине мобилизованных россиянах

Россия вновь способна „проводить отдельные информационные кампании в поддержку конкретных стратегических целей“ и приспосабливать эти кампании для смягчения последствий неудач на поле боя, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war, ISW) в новой сводке. По оценке аналитиков, Москва формирует информационное пространство в рамках подготовки к наступательным операциям, чтобы помешать Киеву сохранить инициативу на поле боя, подготовиться к наступлению а также с целью удержать Запад от поддержки усилий Украины по контрнаступлению.