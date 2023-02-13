ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (355-й день) | Обнародованы новые данные о погибших в Украине мобилизованных россиянах
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Основные усилия российских военных сосредоточены на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась, а признаки формирования наступательных группировок не обнаружены, указывается в сводке.
Россия могла потерять элитную 155-ю отдельную гвардейскую бригаду - тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - при штурме Угледара в Донецкой области, утверждает издание Politico. Под Угледаром и Марьинкой в Донецкой области уничтожено большое количество живой силы ВС РФ, в том числе - командный состав, заявил изданию представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. „Кроме того, за последнюю неделю противник потерял около 130 единиц техники, в том числе - 36 единиц танков“, - уверяет он. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили.
Россия вновь способна „проводить отдельные информационные кампании в поддержку конкретных стратегических целей“ и приспосабливать эти кампании для смягчения последствий неудач на поле боя, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war, ISW) в новой сводке. По оценке аналитиков, Москва формирует информационное пространство в рамках подготовки к наступательным операциям, чтобы помешать Киеву сохранить инициативу на поле боя, подготовиться к наступлению а также с целью удержать Запад от поддержки усилий Украины по контрнаступлению.
„Теперь ясно, что российская информационная кампания, сосредоточенная на мирных переговорах и активизировавшаяся в декабре 2022 года была направлена, среди прочего, на задержку предоставления западных танков и другой современной техники, необходимой для продолжения украинских механизированных контрнаступлений, чтобы создать условия для собственного запланированного наступления России“, - подчеркивают эксперты ISW.
Россия по-прежнему обеспокоена охраной отдаленных частей линии фронта, несмотря на сосредоточенность на центральном Донбассе, заявило министерство обороны Великобритании. Об этом свидетельствует строительство оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и переброска в эти регионы личного состава, отмечает ведомство. Так, военные РФ, вероятно, усилили оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, особенно возле села Тарасовка, добавили в Лондоне, ссылаясь на изображения из открытых источников по состоянию на 7 февраля.
Крупный прорыв украинских сил в Запорожье „станет серьезной угрозой эффективности российского „сухопутного моста“, соединяющего Ростовскую область РФ и аннексированный Крым, в то время как успехи ВСУ в Луганской области „еще больше подорвут декларируемую Россией военную цель „освобождения“ Донбасса, подчеркнуло британское Минобороны. „Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию“, - резюмировал Лондон.
США вечером призвали своих граждан не въезжать в Россию из-за „непредсказуемых последствий“ полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Кроме того, посольство Соединенных Штатов указало на угрозу задержания граждан США сотрудниками российских служб безопасности. В то же время гражданам США, проживающим в России или путешествующим по ней, следует немедленно покинуть страну, добавили в дипмиссии.
Дания передала Украине все самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, имевшиеся в распоряжении Копенгагена. Такие сведения привело украинское Минобороны, не уточняя количество переданных установок и дату поставки.
В очередной, десятый пакет санкций ЕС в отношении России, развязавшей полномасштабную войну против Украины, могут включить около 130 физических и юридических лиц, в том числе Альфа-банк и другие российские финансово-кредитные институты, военных, чиновников и сотрудников российских государственных СМИ, пишет Politico. В рамках данного пакета, который Брюссель планирует приурочить к первой годовщине начала российского вторжения, также может быть введен запрет на экспорт в РФ грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. В черный список могут быть внесены, в том числе, лица и компании в третьих странах, которых связывают с ЧВК „Вагнер“ либо поддержкой военных действий России в Украине, отмечает издание.
Российские подразделения сегодня обстреляли из артиллерии Херсон, под удар попала производственная база одного из предприятий, сообщила Херсонская областная государственная администрация. В результате здание базы полностью разрушено, погиб один человек, указывается в Telegram. Спасатели, медики и правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и нашли под завалами погибшего охранника базы. Накануне силы РФ 20 раз обстреляли Херсонскую область, в результате обстрелов тяжело ранен один человек, повреждено железнодорожное полотно.
На ежедневном брифинге Минобороны РФ заявило о захвате украинского поселка Красная Гора в Донецкой области „добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии. Накануне основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин утверждал, что его наемники контролируют этот населенных пункт, расположенный в 7 км к северу от Бахмута. Министерство обороны Украины данную информацию не подтверждало.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто приехал в Минск для переговоров с белорусским руководством. В Facebook он прокомментировал, что будет представлять в Беларуси „позицию мира“. „Война в Украине обостряется, из-за боевых действий гибнет все больше людей. Человеческие жизни должны быть спасены сейчас, и это можно сделать только мирным путем. Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать во имя мира как можно скорее и избегать действий, которые могут привести к продлению или эскалации войны“, - написал он. Сийярто выразил уверенность, что его визит в Беларусь, являющуюся ближайшей союзницей России, будет подвергнут критике. „Но наша позиция ясна: каналы связи должны быть открыты“, - подчеркнул он.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, новое наступление России на востоке Украины, о котором предупреждалось на протяжении последних недель, уже началось. Нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин предпринимает шаги в направлении мира с Украиной, заявил глава альянса на пресс-конференции в Брюсселе. „Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину“, - указал он. По словам Столтенберга, РФ направляет в Украину все больше войск и оружия. Глава НАТО отметил, что ожидает принятия решения о предоставлении Украине военных самолетов на предстоящем двухдневном заседании министров обороны альянса 14 февраля. Предоставление Киеву истребителей не сделает НАТО стороной конфликта с Россией, подчеркнул он.
Бундесвер 13 февраля приступил к обучению украинских военнослужащих эксплуатации основных боевых танков Leopard 2, заявила представитель Минобороны ФРГ. Тренинг проходит в школе танковых войск в нижнесаксонском Мунстере и будет завершен к концу первого квартала, „синхронно“ с передачей Украине танков, сообщается далее. Берлин пообещал Киеву 14 танков Leopard 2A6.
В Польше началось обучение украинских военнослужащих эксплуатации основных боевых танков Leopard 2. Подготовку на танковом полигоне в Свентошуве на юго-западе страны проходят 105 украинцев, она продолжается уже неделю, а весь курс займет около месяца. „Речь идет о 21 экипаже танков, а также о техническом персонале по обслуживанию танков“, - сообщил „Укринформу“ начальник учебной группы 10-й бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский.
По данным центра „Досье“, во второй половине 2021 года российский президент Владимир Путин начал регулярно пользоваться бронированным поездом, подготовленным для него еще в 2014-2015 годах. Поезд принадлежит компании, владельцем которой являлся племянник близкого друга Путина Юрия Ковальчука, пишут журналисты, ссылаясь на свои источники. После начала вторжения в Украину Путин начал активно ездить на поезде по России, в том числе, в свою резиденцию в Сочи, а стоимость состава превышает 1 млрд рублей, указывается в расследовании. Президентский состав, по данным „Досье“, визуально практически не отличается от других российских поездов, на нем такие же серо-красные полосы, как у обычных пассажирских составов. В нем четыре локомотива и 11 вагонов, несколько из них бронированы и оснащены спецсвязью. „Расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок“, - отмечается далее.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об украинском обстреле села Алексеевка Глушковского района. „Всего насчитали 6 прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества“, - написал он в Telegram. В тот же день об обстреле сообщали в Белгородской области.
Министерство иностранных дел Франции призвало находящихся в Беларуси французов незамедлительно покинуть эту страну. На сайте ведомства указывается, что „в условиях вооруженного вторжения России в Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь официально не приветствуются“. Гражданам Франции предлагается „без промедления выехать за пределы Беларуси автомобильным транспортом через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией.
„Би-би-си“ и „Медиазоне“, на основании открытых источников, удалось установить имена более 1000 (1082) мобилизованных из России, погибших в войне с Украиной. При этом эта цифра - наиболее консервативная оценка числа потерь среди мобилизованных, когда гибель подтверждена публична, и понятен статус военнослужащего.
В последние 3 месяца 70 процентов некрологов российских военных сопровождается фотографиями в гражданской одежде, что косвенно свидетельствует о том, что погибшие являются мобилизованными.
В частности, изданиям удалось установить имена 109 российских военных, погибших в результате обстрела в Макеевке (Россия признала гибель только 89 человек). Из них по меньшей мере 107 человек были мобилизованными.