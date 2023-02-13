ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (355-й день) | Обнародованы новые данные о погибших в Украине мобилизованных россиянах

По данным центра „Досье“, во второй половине 2021 года российский президент Владимир Путин начал регулярно пользоваться бронированным поездом, подготовленным для него еще в 2014-2015 годах. Поезд принадлежит компании, владельцем которой являлся племянник близкого друга Путина Юрия Ковальчука, пишут журналисты, ссылаясь на свои источники. После начала вторжения в Украину Путин начал активно ездить на поезде по России, в том числе, в свою резиденцию в Сочи, а стоимость состава превышает 1 млрд рублей, указывается в расследовании. Президентский состав, по данным „Досье“, визуально практически не отличается от других российских поездов, на нем такие же серо-красные полосы, как у обычных пассажирских составов. В нем четыре локомотива и 11 вагонов, несколько из них бронированы и оснащены спецсвязью. „Расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок“, - отмечается далее.