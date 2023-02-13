В Португалии опубликован доклад о растлении детей в католических учреждениях. Размах поражает

Глава комиссии подчеркнул, что полученные данные являются „самой меньшей из возможных цифр“, а точное количество жертв преступлений не поддается подсчету. Большинство жертв подвергались насилию неоднократно, а преступления в основном совершались в католических семинариях, приютах, школах и спортивных учреждениях.

В более чем 70 процентах случаев преступления были совершены священниками. Комиссия задокументировала более 500 показаний свидетелей и жертв. Однако лишь в 25 случаях дела были переданы в прокуратуру, тогда как для остальных преступлений срок давности истек. Штрехт тем не менее объявил, что в ближайшие недели появится список священников, которые, несмотря на доказанные обвинения, продолжают служить в церквях страны.