Тест: из Таллинна в Тарту и обратно. Какая из трех моделей за 1000 евро самая экономичная?
Один из первых вопросов автовладельцу сразу после „сколько стоит“ и „какой мощности двигатель“, это – „какой расход топлива?“ Чтобы выяснить это, эстонское издание Geenius совершило поездку из Таллина в Тарту и обратно на довольно старых, но все еще встречающихся на наших дорогах автомобилях стоимостью около 1000 евро - 20-летних Volvo S60, Opel Omega и Toyota Corolla.
Путь составил около 400 километров, причем маршрут пролегал не только по шоссе, но и по второстепенным дорогам и городу. Как измерить средний расход топлива? В наше время достаточно взглянуть на бортовой компьютер автомобиля. Из машин, участвовавших в этом тесте, он есть только у Volvo, но разве можно доверять такому старому устройству? Поэтому победитель будут определяться по старинке: в начале пути в Таллине необходимо заполнить бак до отказа, а на финише снова сделать то же самое, чтобы подсчитать расход по количеству потраченного топлива и пройденным километрам.