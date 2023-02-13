Тест: из Таллинна в Тарту и обратно. Какая из трех моделей за 1000 евро самая экономичная?

Путь составил около 400 километров, причем маршрут пролегал не только по шоссе, но и по второстепенным дорогам и городу. Как измерить средний расход топлива? В наше время достаточно взглянуть на бортовой компьютер автомобиля. Из машин, участвовавших в этом тесте, он есть только у Volvo, но разве можно доверять такому старому устройству? Поэтому победитель будут определяться по старинке: в начале пути в Таллине необходимо заполнить бак до отказа, а на финише снова сделать то же самое, чтобы подсчитать расход по количеству потраченного топлива и пройденным километрам.

На этих трех автомобилях стоимостью 1000 евро в путь отправились трое журналистов. Чтобы получить представление о длительных поездках на каждой из тестовых моделей, в дороге они менялись машинами. По мнению всех водителей, Opel Omega - лучший из трех автомобилей с точки зрения эргономического комфорта. У него самая длинная колесная база, мягкая подвеска, тихий двигатель и удобное водительское сиденье. Однако в дальних поездках имеет свои преимущества и Volvo S60 - круиз-контроль, радио (у других его нет) и 140-сильный пятицилиндровый двигатель, который делает обгон более безопасным (115-сильный 2-литровый у Omega на этом фоне проигрывает). Кроме того, у этого конкретного „опеля“ была пара странностей: в его салоне специфически пахнет, а горячий воздух постоянно дует на ноги сидящих впереди, независимо от положения регулятора отопления салона.