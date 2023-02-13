Футболист сборной Чехии совершил каминг-аут

„Привет, меня зовут Якуб Янкто. Как и у всех, у меня есть сильные и слабые стороны. У меня есть семья, друзья, работа, которую я выполняю по мере своих возможностей с преданностью своему делу, профессионализмом и страстью. Я хочу жить на свободе. Без страха. Без ущерба. Без насилия. Но с любовью. Я – гей, и не хочу больше прятаться“, – сказал Янкто на видео в своем Twitter.