Футболист сборной Чехии совершил каминг-аут(1)
Полузащитник футбольного клуба „Хетафе“ и сборной Чехии Якуб Янкто стал первым игроком испанской Ла лиги, совершивший каминг-аут.
Полузащитник сборной Чехии сделал публичное заявление о своей сексуальной ориентации, выложив пост на странице в соцсети.
„Привет, меня зовут Якуб Янкто. Как и у всех, у меня есть сильные и слабые стороны. У меня есть семья, друзья, работа, которую я выполняю по мере своих возможностей с преданностью своему делу, профессионализмом и страстью. Я хочу жить на свободе. Без страха. Без ущерба. Без насилия. Но с любовью. Я – гей, и не хочу больше прятаться“, – сказал Янкто на видео в своем Twitter.
27-летний Янкто выступает за пражскую „Спарту“ на правах аренды из „Хетафе“.
Заявление футболиста не стало открытием для чешского клуба, написавшего на официальной странице в Twitter : „Мы тебя поддерживаем, живи своей жизнью, Якуб“.
Ранее он играл в Серии А за „Удинезе“ и „Сампдорию“. На его счету 45 матчей в составе чешской национальной команды.