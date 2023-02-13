В большинстве европейских стран действует ступенчатая система подоходного налога, за исключением Венгрии, Румынии и Болгарии, где установлена единая ставка налога. Если взглянуть на показатели экономического роста этих трех стран, то можно увидеть, что они находятся в нижней части таблицы Европейского Союза. Остальная Европа, включая скандинавские страны и другие экономически более благополучные страны, выбрала ступенчатый налог. Наиболее конкурентоспособные страны используют прогрессивную систему налогообложения доходов физических лиц. Среди десяти самых конкурентоспособных стран мира нет ни одного исключения, или, видимо, Партия реформ берет пример с бедных стран и хочет с помощью популистских лозунгов нанести вред всему народу Эстонии.

Нынешняя система подоходного налога не идеальна и в первые годы вызывала много путаницы, но со временем люди привыкли к ней. Однако следует сказать, что настало время для прогресса, и Эстонии следует ввести настоящую ступенчатую систему подоходного налога, более простую для расчета и более прозрачную. И, самое главное, обновленная система должна поддерживать людей с малой и средней заработной платой. Их основные потребности покрывались бы за счет их собственной зарплаты, и им не пришлось бы обращаться за поддержкой к государству.