Российский пограничник отказался идти на войну и стал подозреваемым по шпионской статье

- Во-первых, я шел защищать [свою] страну, а не атаковать какие-то другие. Во-вторых, Украина — это союзное государство. С той стороны у меня двоюродные братья, сестры. Это братский народ в прямом смысле, а не в переносном. Можно оказаться на одной линии фронта с двоюродным братом. Зачем это нужно?

- Это было заранее, в начале февраля. У нас все знали, что готовится, и про мобилизацию тоже — то, что она будет в сентябре. Это в наших органах знали давно, потому что подготавливали офицеров к возможному обучению поступивших новых специалистов. Когда нас стали отправлять туда [в Украину], на боевые действия не напирали. Говорили, что будем там какую-то мнимую границу охранять. Я отказался ехать. Сказали: не поедешь — увольняйся.

- Когда вы узнали, что вас готовятся отправить в Украину? Уже после 24 февраля?

Российский пограничник Иван Петров (имя, фамилия и место жительства изменено в интересах безопасности его, его родственников и других третьих лиц, которые могут подвергнуться преследованиям в России — прим. Delfi) живет в маленьком городке в одном из западных регионов России. В феврале прошлого года он отказался ехать на войну в Украину и уволился из погранвойск. Отметим, пограничные войска в России входят в структуру Федеральной службы безопасности (ФСБ), то есть фактически Иван являлся сотрудником этой российской спецслужбы. С тех пор из-за отрицательной рекомендации его бывшего руководства ему не удалось найти работу. Более того, осенью 2022 года Петров заинтересовался возможностью бежать за границу, но после предательства знакомого оказался под следствием. Теперь его обвиняют в незаконном завладении сведениями, составляющими государственную тайну. Некоторое время назад Иван обратился за помощью в отъезде из России к российским эмигрантским организациям, однако, пока остается в России.

Отказавшиеся воевать российские военные подвергаются разного рода преследованиям. Некоторые, как бывший наемник ЧВК „Вагнер„ Андрей Медведев, смогли бежать в Европу. Бывший российский десантник Павел Филатьев даже издал в Германии книгу про свое участие в войне. Те, кто остался в стране, зачастую не могут найти работу или становятся фигурантами уголовных дел.

- То есть вы отказались ехать в Украину еще до того, как война началась?

- Да. Вопросов много не возникло. Сказали: нам не нужны люди, которых мы отправим, а потом там с ними не пойми что будет твориться. Лучше увольтесь здесь. Сказали — по собственному желанию, дали образец рапорта. Я его написал. И все, никаких проблем не было. Тихо, спокойно уволился 9 марта уже.

В феврале, когда я еще не знал, как будет идти увольнение, я увидел в Telegram статью о том, что латвийское правительство оказывает помощь военным, которые оказываются служить (имеется в виду твит бывшего министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, на официальном уровне такого решения принято не было — прим. Delfi). Я написал в латвийское посольство и спросил, смогу ли я получить в Латвии убежище. Никакого ответа не получил.

- А долго вы до этого служили и в какой должности?

- Несколько лет. К увольнению служил уже в офицерской должности.

- Что вы делали после увольнения? Пытались уехать, найти работу?

- Я пытался подавать на загранпаспорт, но поскольку я служил в погранвойсках, мне запрещено покидать страну на пять лет.

По образованию я механизатор широкого профиля и слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин. Пытался устроиться в дорожную службу, там сказали что потолок зарплаты — 25 тысяч рублей (320 евро). У нас в городе, в регионе особо нет работы, кроме как в пограничниках, на таможне или в правоохранительных органах. Девушка моя работает. Получает около 45 тысяч рублей в месяц (575€). На эти деньги вдвоем жить как-то можно было. Это у нас в регионе считается нормальная зарплата.

Я не знаю, связано ли это как-то с увольнением, но в мае у моих родителей по неизвестным причинам сгорел дом. Незадолго до этого я купил себе дом неподалеку. Планировал искать работу, заниматься домом и учиться на юридическом заочно.