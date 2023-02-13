Декларации о доходах подала уже почти четверть населения Эстонии

Руководитель службы обслуживания физических лиц Налогово-таможенного департамента Анника Оя пояснила, что возможность декларирование открыли на несколько дней раньше официального срока для того, чтобы система могла привыкнуть к нагрузке. „При необходимости до 15 числа можно сделать в системе дополнения“, - пояснила она.