13.02.2023, 15:47
Декларации о доходах подала уже почти четверть населения Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
Официальное представление налоговых деклараций должно начаться 15 февраля, но фактически их можно было подать уже начиная с субботы.
Руководитель службы обслуживания физических лиц Налогово-таможенного департамента Анника Оя пояснила, что возможность декларирование открыли на несколько дней раньше официального срока для того, чтобы система могла привыкнуть к нагрузке. „При необходимости до 15 числа можно сделать в системе дополнения“, - пояснила она.
По словам представителя департамента, на данный момент декларации подали уже 254 000 жителей Эстонии. „До сих пор сбоев в системе не было“, - добавила Оя.
Первые люди получат возврат переплаченного подоходного налога в конце февраля.