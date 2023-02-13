Сборная Эстонии по футболу сыграет в Таллинне со сборной Таиланда
17 октября мужская сборная Эстонии по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Таиланда на стадионе „А. Ле Кок Арена“ в Таллинне.
Сборные Эстонии и Таиланда ранее встречались между собой дважды. В последний раз они встречались в 2004 году в Бангкоке и сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева - 4:3. В настоящее время сборная Таиланда занимает 111 место в рейтинге ФИФА, отставая от Эстонии (109-е) на два места.
Игра между Эстонией и Таиландом состоится 17 октября в 19:00.
Игры мужской сборной Эстонии в 2023 году (эстонское время):
23.03 в 18:30 Венгрия - Эстония, товарищеский матч
27.03 в 21:45 Австрия - Эстония. Отборочный турнир Евро-2024.
17.06 в 19:00 Азербайджан - Эстония. Отборочный турнир Евро-2024.
20.06 в 21:45 Эстония – Бельгия. Отборочный турнир Евро-2024.
09.09 в 19:00 Эстония – Швеция. Отборочный турнир Евро-2024.
12.09 в 21:45 Бельгия – Эстония. Отборочный турнир Евро-2024.
13.10 в 19:00 Эстония – Азербайджан. Отборочный турнир Евро-2024.
17.10 в 19:00 Эстония – Таиланд, товарищеский матч.
16.11 в 19:00 Эстония – Австрия. Отборочный турнир Евро-2024.
19.11 в 19:00 Щвеция – Эстония. Отборочный турнир Евро-2024.
В 2023 году мужская сборная Эстонии сыграет в отборочных матчах чемпионата Европы-2024 с Бельгией, Австрией, Швецией и Азербайджаном.