Анетт Контавейт опустилась на девять позиций в мировом рейтинге
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт опустилась на девять позиций в мировом рейтинге и теперь находится на 27-м месте.
В обновленном рейтинге WTA, опубликованном в понедельник, Контавейт опустилась с 18-го на 27-е место.
Кайа Канепи, вторая ракетка Эстонии из топ-100 мира, по-прежнему занимает 48-е место в рейтинге WTA.
В рейтинг WTA вошли также и другие представительницы Эстонии: Елена Малыгина (373-е место), Майлин Нууди (582-е место) и Анет Коскель (966-е место).
В первой десятке мирового рейтинга изменений не произошло. Ига Свёнтек из Польши по-прежнему на первом месте. Второй стала Арина Соболенко из Беларуси, а третьей — тунисская теннисистка Туниса Унс Джабир.
За тройкой лидеров следуют американка Джессика Пегула, француженка Каролин Гарсия и американка Кори Гауфф.