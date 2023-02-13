Анетт Контавейт опустилась на девять позиций в мировом рейтинге

В обновленном рейтинге WTA, опубликованном в понедельник, Контавейт опустилась с 18-го на 27-е место.

Кайа Канепи, вторая ракетка Эстонии из топ-100 мира, по-прежнему занимает 48-е место в рейтинге WTA.

В рейтинг WTA вошли также и другие представительницы Эстонии: Елена Малыгина (373-е место), Майлин Нууди (582-е место) и Анет Коскель (966-е место).

В первой десятке мирового рейтинга изменений не произошло. Ига Свёнтек из Польши по-прежнему на первом месте. Второй стала Арина Соболенко из Беларуси, а третьей — тунисская теннисистка Туниса Унс Джабир.

За тройкой лидеров следуют американка Джессика Пегула, француженка Каролин Гарсия и американка Кори Гауфф.

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