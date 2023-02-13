13.02.2023, 14:48
Оптимистично! По подсчетам Еврокомиссии, через год инфляция в Эстонии упадет до 2,2%(5)
ФОТО: | Õhtuleht
В прошлом году инфляция в Эстонии составила 19,4%. Дальнейшее развитие событий однако, по версии Еврокомиссии, будет намного более оптимистичным.
Так, по расчетом Европейской комиссии, с этого года в Эстонии в свете роста экспорта и частного потребления начнется рост ВВП, который к 2024 году достигнет 2,8%. Инфляция же, напротив, пойдет на спад, снизившись 2023 году до 6,6%, а в 2024 году до 2,2%
Тем не менее, по словам вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, о полном спокойствии пока говорить рано, поскольку из-за продолжающейся в Украине войне ситуация продолжает оставаться нестабильной и прогноз может измениться.