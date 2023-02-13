13.02.2023, 15:57
МНЕНИЕ | Русских и русскую культуру отменяет Кремль(73)
ФОТО: picture-alliance/dpa/RIA Novosti
На днях российская народная артистка, актриса Лия Ахеджакова была отстранена от спектаклей в театре „Современник“. В первые дни после вторжения России в Украину Ахеджакова выступила с четкой позицией, осудив российскую агрессию. Так, в интервью Екатерине Гордеевой, Ахеджакова сказала, что не простит России войну против Украины.
Теперь же российская власть нанесла ответный удар, поставив Ахеджаковой фактический запрет на профессию. О новой кремлевской „охоте на неугодных“ в своей колонке для RusDelfi рассуждал режиссер Борис Ковальский.