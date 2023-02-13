Мнение
13.02.2023, 15:57

МНЕНИЕ | Русских и русскую культуру отменяет Кремль

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Борис Ковальский
режиссер, музыкант, публицист
Лия Ахеджакова на митинге
Лия Ахеджакова на митинге
ФОТО: picture-alliance/dpa/RIA Novosti

На днях российская народная артистка, актриса Лия Ахеджакова была отстранена от спектаклей в театре „Современник“. В первые дни после вторжения России в Украину Ахеджакова выступила с четкой позицией, осудив российскую агрессию. Так, в интервью Екатерине Гордеевой, Ахеджакова сказала, что не простит России войну против Украины.

Теперь же российская власть нанесла ответный удар, поставив Ахеджаковой фактический запрет на профессию. О новой кремлевской „охоте на неугодных“ в своей колонке для RusDelfi рассуждал режиссер Борис Ковальский.

Новость об увольнении Лии Ахеджаковой вколыхнула театральный мир и одновременно дала всей оппозиции чёткую установку - неприкасаемых для нас более нет. Кремлёвская власть более не потерпит никакой фронды, даже столь заслуженной и представительной.

Для официального Кремля Cancel colture началась не вчера и не позавчера. В молодой Советской России были подвергнуты запрету Иван Бунин и Владимир Набоков, Сергея Рахманинова в 1931 году назвали автором „музыкального гимна интервенции“ а в 1946 году постановлениями о журналах „Звезда“ и „Ленинград“ произвели гражданскую казнь над Анной Ахматовой, по сути запретив ей профессию.

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