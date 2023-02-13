МНЕНИЕ | Русских и русскую культуру отменяет Кремль

Новость об увольнении Лии Ахеджаковой вколыхнула театральный мир и одновременно дала всей оппозиции чёткую установку - неприкасаемых для нас более нет. Кремлёвская власть более не потерпит никакой фронды, даже столь заслуженной и представительной.

Для официального Кремля Cancel colture началась не вчера и не позавчера. В молодой Советской России были подвергнуты запрету Иван Бунин и Владимир Набоков, Сергея Рахманинова в 1931 году назвали автором „музыкального гимна интервенции“ а в 1946 году постановлениями о журналах „Звезда“ и „Ленинград“ произвели гражданскую казнь над Анной Ахматовой, по сути запретив ей профессию.