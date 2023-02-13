ФОТО | Грузинский мастер выиграл международный шахматный турнир „Kadrioru MK open“
В минувшие выходные в Таллинне состоялся шахматный турнир „Kadrioru MK open“ с общим призовым фондом 2200 евро.
В международном турнире, организованным шахматным тренером и мастером ФИДЕ Романом Ежовым принимали участие шахматисты из Грузии, Латвии, Финляндии, Украины и даже Филиппин.
Турнир делился на две категории:
В турнире „В“ принимали участие дети до 12 лет.
В турнире „А“ принимали участие шахматисты от 12 лет и старше (в том числе и взрослые).
„По итогу турнира чувствовалось, что не хватило 1 или даже 2 туров для более точных и честных результатов, но тогда соревнования затянулись бы на 4 дня. Очень рад, что в турнире „B“ победу одержал мой ученик Кирилл Горьков! Который уверенно отыграл все партии, потеряв только пол очка и заслуженно получил 500 евро!
В финальном туре он играл против другого моего ученика Радмира Воробьёва, оба претендовали на 1 место, получилась очень интересная и увлекательная борьба между ними, к сожалению плотность турнира была такой, что поражение отбросило Радмира на 5 место“, — прокомментировал турнир „В“ Роман Ежов.
Второе место в турнире „В“ занял Бениосев Даниэль из Латвии, а третье место украинец Воропаев Илья.
„В турнире „А“ уверенно лидерство захватил Денис Андрияшкин, который, увы, споткнулся в схватке с рейтинговым фаворитом турнира (мастером ФИДЕ Ираклием Ахвледиани - прим. RusDelfi), хотя имел все шансы выиграть турнир с результатом 5 из 5, но запутался в осложнениях и тем более попал в жуткий цейтнот.
В итоге наш гость из Грузии несмотря на ничью в первом туре, смог собраться и выиграть все оставшиеся партии и взять 1 место!“, — прокомментировал Роман турнир „А“.
2-3 место между собой поделили бывшие ученики Романа: Денис Андрияшкин и Анастасия Синицына. Оба набрали 4 очка.
Сам Роман Ежов также принял участие в турнире:“Мне тоже удалось набрать 4 очка, но мой коэффициент оказался на 0.5 очков хуже, поэтому в тройку я не попал. Несмотря на то, что последний раз в классику я играл 2 года назад, игрой своей доволен, ошибки были, но не так всё плохо как я думал. Перед турниром я думал, что в лучшем случае попаду в десятку. Утешительный приз лучший Кадриорговец достался мне“.
Все результаты турнира можно посмотреть тут.