ФОТО | Грузинский мастер выиграл международный шахматный турнир „Kadrioru MK open“

В международном турнире, организованным шахматным тренером и мастером ФИДЕ Романом Ежовым принимали участие шахматисты из Грузии, Латвии, Финляндии, Украины и даже Филиппин.

Турнир делился на две категории:

В турнире „В“ принимали участие дети до 12 лет.

В турнире „А“ принимали участие шахматисты от 12 лет и старше (в том числе и взрослые).

„По итогу турнира чувствовалось, что не хватило 1 или даже 2 туров для более точных и честных результатов, но тогда соревнования затянулись бы на 4 дня. Очень рад, что в турнире „B“ победу одержал мой ученик Кирилл Горьков! Который уверенно отыграл все партии, потеряв только пол очка и заслуженно получил 500 евро!

В финальном туре он играл против другого моего ученика Радмира Воробьёва, оба претендовали на 1 место, получилась очень интересная и увлекательная борьба между ними, к сожалению плотность турнира была такой, что поражение отбросило Радмира на 5 место“, — прокомментировал турнир „В“ Роман Ежов.

Второе место в турнире „В“ занял Бениосев Даниэль из Латвии, а третье место украинец Воропаев Илья.

„В турнире „А“ уверенно лидерство захватил Денис Андрияшкин, который, увы, споткнулся в схватке с рейтинговым фаворитом турнира (мастером ФИДЕ Ираклием Ахвледиани - прим. RusDelfi), хотя имел все шансы выиграть турнир с результатом 5 из 5, но запутался в осложнениях и тем более попал в жуткий цейтнот.

В итоге наш гость из Грузии несмотря на ничью в первом туре, смог собраться и выиграть все оставшиеся партии и взять 1 место!“, — прокомментировал Роман турнир „А“.

2-3 место между собой поделили бывшие ученики Романа: Денис Андрияшкин и Анастасия Синицына. Оба набрали 4 очка.