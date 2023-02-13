Долги и сокращения: Saaremaa Lihatööstus борется за выживание(3)
Предприятие Saaremaa Lihatööstus, в продукции которого недавно была обнаружена бактерия листерии, борется с долгами. Ходят слухи, что владелец компании Вячеслав Леэдо и вовсе намерен продать бизнес, пишут „Деловые ведомости“ со ссылкой на Äripäev.
Руководитель компании Кристьян Леэдо признает, что Saaremaa Lihatööstus переживает не лучшие времена: „Мы переходили от кризиса к кризису, не имея возможности восстановиться за это время. Коронавирус, а затем сразу энергетический кризис“.
По словам Леэдо, один лишь рост цен на энергоносители увеличил расходы мясоперерабатывающего предприятия на 1,5 млн евро в прошлом году.
Глава компании отмечает, что все сырье подорожало в среднем на 50%, но повышать цены на продукцию Saaremaa Lihatööstus может не более трех раз в год.
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