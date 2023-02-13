ОТ РЕДАКЦИИ | Уставшая экономика, уставшие кандидаты(11)
Обещания эстонских политических партий, касающиеся вопросов экономики и преодоления инфляции, не выглядят очень оригинальными. Все партии на этот раз не бегут в предвыборной гонке, а уныло бредут к финишной прямой. Идеи закончились.
Социологи много раз исследовали то, как образуются предпочтения людей на выборах, и каждый раз приходили к выводу, что это результат совпадения множества факторов. Например, кто-то может сделать выбор, лишь посмотрев на внешность кандидатов и выбрав того, кто ему симпатичнее. Другому избирателю может понравиться цвет рекламных брошюр и плакатов и он отдаст свой голос за партию, которая ответственно подошла в выбору дизайна своей предвыборной полиграфии.
Однако чаще всего главную роль играют предвыборные обещания, которые кандидаты щедро раздают своему электорату. Ведь, как известно, избиратель тоже любит ушами, и если кандидат обещает простые вещи - повышение уровня жизни населения страны и облегчение повседневной жизни своего избирателя, то можно считать, что голос уже у него в кармане.
Эта предвыборная гонка показывает, что эстонские партии подустали и никаких оригинальных идей у них нет, нет соблазнительных обещаний по улучшению состояния экономики и уровня жизни в Эстонии, которыми можно было бы заманить избирателя. Никто не бежит в этом соревновании, все лишь уныло бредут к финишной прямой.
Да, EKRE обещает нам электричество по 3 цента за киловатт, реформисты обещают повысить необлагаемый налогом минимум до 700 евро, центристы сулят ввести трехступенчатый подоходный налог, который позволит увеличить доходы среднего класса до 1740 евро в год. Все обещания хороши, но заметно, что партии страдают от творческого застоя, и никаких идей о том, как повернуть эстонскую экономику на новый виток роста и обеспечить населению страны достойный уровень жизни, у них нет.
Например, Центристская партия обещает своим избирателям прогрессивный налог на доход уже 20 лет подряд, но уже сейчас ясно, что главным условием для того, чтобы пройти в правительство, является отказ от этой идеи. Потому что их партнеры по коалиции не примут прогрессивный налог на доходы, а вероятность того, что центристам удастся войти в следующую коалицию вместе с социал-демократами, которые согласились бы поддержать эту идею, очень мала. Центристы выдохлись и ничего не предлагают к грядущим выборам, хотя при первом правительстве Юри Ратаса (2016-2019 гг.) они подняли необлагаемый налогом доход до 500 евро. В то время это был очень понятный шаг для среднего избирателя.
Все эстонские партии обещают своим избирателям только самое лучшее - экономический рост, падение инфляции, приятную цену на электричество и топливо, улучшение уровня жизни. Однако ни слова о способах достижения такого благоденствия произнесено не было. Это примерно как обещать своему населению каждый день хорошую безветренную погоду и 20 градусов тепла. Вместо общих лозунгов нужны простые и понятные предложения, которые привлекли бы интерес избирателя к выборам, и о чем через несколько лет можно было бы сказать, что эти изменения действительно пошли на пользу стране и обществу. Пока что эстонские политики бесплодны, новых идей у них не появилось.
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