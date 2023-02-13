ОТ РЕДАКЦИИ | Уставшая экономика, уставшие кандидаты

Социологи много раз исследовали то, как образуются предпочтения людей на выборах, и каждый раз приходили к выводу, что это результат совпадения множества факторов. Например, кто-то может сделать выбор, лишь посмотрев на внешность кандидатов и выбрав того, кто ему симпатичнее. Другому избирателю может понравиться цвет рекламных брошюр и плакатов и он отдаст свой голос за партию, которая ответственно подошла в выбору дизайна своей предвыборной полиграфии.

Однако чаще всего главную роль играют предвыборные обещания, которые кандидаты щедро раздают своему электорату. Ведь, как известно, избиратель тоже любит ушами, и если кандидат обещает простые вещи - повышение уровня жизни населения страны и облегчение повседневной жизни своего избирателя, то можно считать, что голос уже у него в кармане.

Эта предвыборная гонка показывает, что эстонские партии подустали и никаких оригинальных идей у них нет, нет соблазнительных обещаний по улучшению состояния экономики и уровня жизни в Эстонии, которыми можно было бы заманить избирателя. Никто не бежит в этом соревновании, все лишь уныло бредут к финишной прямой.

Да, EKRE обещает нам электричество по 3 цента за киловатт, реформисты обещают повысить необлагаемый налогом минимум до 700 евро, центристы сулят ввести трехступенчатый подоходный налог, который позволит увеличить доходы среднего класса до 1740 евро в год. Все обещания хороши, но заметно, что партии страдают от творческого застоя, и никаких идей о том, как повернуть эстонскую экономику на новый виток роста и обеспечить населению страны достойный уровень жизни, у них нет.