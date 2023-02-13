Секретная служба США открывает региональную программу обучения кибербезопасности в Таллинне(3)
Сегодня Секретная служба США в партнерстве с Эстонской академией безопасности и правоохранительными органами стран Балтии открыла новую программу обучения кибербезопасности. Балтийская программа обучения компьютерной криминалистике (CFTP) предназначена для сотрудников правоохранительных органов со всего Балтийского региона для разработки новых методов расследования и судебного преследования киберпреступников.
Назначенный посол США Джордж П. Кент вместе с ведущим государственным прокурором Эстонии Дилайлой Нахкур-Таммиксаар, исполняющей обязанности ректора Академии внутренней безопасности Ингрид Ветка и директором колледжа полиции и погранохраны Академии внутренней безопасности Кристианом Яани открыли учебную программу. В своем выступлении назначенный посол Кент подчеркнул важность регионального сотрудничества правоохранительных органов для противодействия киберпреступлениям.
„Мы рады открыть этот важный кибер-курс, который не только укрепит партнерство между правоохранительными органами США и Эстонии, но и сотрудничество в странах Балтии. Я уверен, что эта программа еще больше улучшит наши возможности по совместному расследованию программ-вымогателей и других киберпреступлений и в итоге укрепит нашу общую безопасность“, — сказал назначенный посол Кент.
Целью программы CFTP является обучение, практика и помощь партнерам правоохранительных органов Балтийского региона в расследовании новых технологий, используемых преступниками, обработке цифровых доказательств и реагировании на вторжения в сети. Пятилетняя программа стоимостью 7 миллионов долларов США обучит сотни сотрудников правоохранительных органов использованию новейших аналитических методов и вооружит их самыми передовыми технологиями, чтобы идти в ногу с новыми угрозами и меняющимся ландшафтом международной киберпреступности. Программа финансируется Бюро по международным делам о наркотиках и правоохранительным органам Государственного департамента США.