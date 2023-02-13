Секретная служба США открывает региональную программу обучения кибербезопасности в Таллинне

„Мы рады открыть этот важный кибер-курс, который не только укрепит партнерство между правоохранительными органами США и Эстонии, но и сотрудничество в странах Балтии. Я уверен, что эта программа еще больше улучшит наши возможности по совместному расследованию программ-вымогателей и других киберпреступлений и в итоге укрепит нашу общую безопасность“, — сказал назначенный посол Кент.