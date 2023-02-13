Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию

Среди причин, по которым гражданам США не рекомендуют въезжать в Россию, в посольстве называют вероятность преследования, неправомерного задержания российскими спецслужбами и произвольного применения законов, запрет полетов и ограниченные возможности посольства по оказанию консульской помощи.

Отмечается, что возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве.

В сообщении подчеркивается, что после объявления мобилизации в сентябре РФ может отказать в признании двойного гражданства США, лишить граждан доступа к консульской помощи, подвергнуть их призыву, а также воспрепятствовать выезду из страны.

Также в посольстве говорят: гражданам США следует учитывать, что американские кредитные и дебетовые карты не работают в России, а возможности электронного перевода из США крайне ограничены из-за наложенных на российские банки санкций.

Посольство США рекомендует избегать любых политических или социальных протестов и не фотографировать сотрудников службы безопасности РФ.

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