Военные США сбили уже четвертый неопознанный летающий объект. На этот раз – около озера Гурон

Объект был сбит пилотами ВВС и Национальной гвардии в воскресенье, заявила конгрессвумен от Мичигана Элисса Слоткин. „Отличная работа всех, кто выполнял эту миссию“, - написала она в „Твиттере“.

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя канадских властей, объект был сбит примерно в 14 милях (22,5 км) от границы с США.

По словам одного из помощников конгрессменов, объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте 20 000 футов (чуть более 6 км), представляя опасность для коммерческих самолетов. Американские СМИ также сообщают со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что с объекта свисали несколько нитей.

Пентагон не считает, что сбитый объект представлял угрозу с военной точки зрения, однако американские военные думают, что он потенциально мог использоваться для разведывательных целей.

Объекты, сбитые над Северной Америкой

4 февраля: Американские военные сбивают предполагаемый разведывательный воздушный шар у побережья Южной Каролины. По словам чиновников США, он совершал полет в течение нескольких дней, прибыл из Китая и отслеживал происходящее на стратегических объектах.

10 февраля: США сбивают еще один объект - около северной части Аляски. Как сообщили чиновники, у него не было каких-либо двигателей или систем управления.

11 февраля: Истребитель сбил „находящийся на большой высоте объект“, который находился в воздушном пространстве Канады, над Юконом, примерно в 160 км от американской границы. Его описывали как цилиндрический объект меньшего размера, чем первый воздушный шар.

12 февраля: Американский истребитель сбивает четвертый объект около озера Гурон.

До сих пор неясно, был ли объект, сбитый над озером Гурон, связан с другими инцидентами, произошедшими в минувшие выходные, но Федеральное авиационное управление временно закрыло воздушное пространство для гражданских полетов: сначала над Монтаной, а затем над озером Мичиган, для поддержания операции Министерства обороны.

Позднее воздушное пространство было вновь открыто.