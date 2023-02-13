Опубликовано еще одно видео с „убийством кувалдой“ наемника ЧВК „Вагнер“

Предупреждение: текст содержит описание сцен насилия.

Как сказано в телеграм-канале, близком к ЧВК „Вагнер“, этот человек „заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своём последнем судебном заседании“.

На новом видео изображен человек, голова которого примотана скотчем к камню. Он представляется как Дмитрий Якущенко и говорит, что родился в Крыму, попал в тюрьму, отправился на фронт в составе ЧВК „Вагнер“, а на переднем крае „понял, что это не моя война“.

Данные о том, что на видео изображен человек именно с таким именем и фамилией, подтверждаются только его утверждениями и сообщением телеграм-канала, близкого к ЧВК „Вагнер“.

„Якущенко“ утверждает, что находился в городе Днепр, где получил удар по голове и потерял сознание. „Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить“, - продолжает этот человек.

На ролике видно, как сразу после этого стоящий за „Якущенко“ человек бьет кувалдой по месту, где находится его голова. В этот момент большая часть кадра размыта, поэтому понять, что именно происходит, невозможно. Но „Якущенко“ немедленно падает назад, а человек с кувалдой продолжает его добивать.

„Найти какую-нибудь лазейку“

В том же ролике опубликованы фрагменты рассказа попавшего в плен „Якущенко“, которые еще в ноябре прошлого года разместили некоторые украинские СМИ. Судя по всему, предыдущее видео было сделано вскоре после того, как этот человек попал в плен.

„Якущенко“ рассказывает, что он был осужден на 19 лет и отбывал наказание в Саратовской области, в городе Энгельс. Судя по его словам, он попал в тюрьму в Крыму еще в момент, когда полуостров находился под контролем Украины, а позже был переведен на территорию России.

Как говорит „Якущенко“, еще направляясь на фронт, он планировал „найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать“. Далее он рассказывает, как сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута.