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13.02.2023, 09:30

ВИДЕО | „Канзас-Сити Чифс“ одержал победу в Супербоуле-2023

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Супербоул-2023: «Канзас-Сити» победил «Филадельфию»
Супербоул-2023: «Канзас-Сити» победил «Филадельфию»
ФОТО: REUTERS/Brian Snyder | Scanpix

В ночь с 12 на 13 февраля состоялся 57-й Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором „Канзас-Сити Чифс“ в упорной борьбе одолел „Филадельфию Иглз“ со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).

В финальном поединке сезона Национальной футбольной лиги встретились „Филадельфия Иглз“ и „Канзас-Сити Чифс“.

В тяжелейшем и интригующем матче победу одержала команда „Канзас-Сити Чифс“ (38:35), благодаря победным трем очкам от Харрисона Баткера, заработанным на последней минуте матча.

В перерыве матча выступила известная исполнительница Рианна. 34-летная певица впервые появилась на сцене с января 2018 года.

Самым ценным игроком матча был признан Махоумс. Теперь он действующий MVP лиги и MVP Супербоула.

Для „Канзаса“ - это третий титул в истории, ранее они становились чемпионами в 1969 и 2019 годах.

Супербоул — самое популярное однодневное спортивное событие в мире, которое собирает у телеэкранов более 100 миллионов американцев.

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