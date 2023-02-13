ВИДЕО | „Канзас-Сити Чифс“ одержал победу в Супербоуле-2023(4)
В ночь с 12 на 13 февраля состоялся 57-й Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором „Канзас-Сити Чифс“ в упорной борьбе одолел „Филадельфию Иглз“ со счётом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).
В финальном поединке сезона Национальной футбольной лиги встретились „Филадельфия Иглз“ и „Канзас-Сити Чифс“.
В тяжелейшем и интригующем матче победу одержала команда „Канзас-Сити Чифс“ (38:35), благодаря победным трем очкам от Харрисона Баткера, заработанным на последней минуте матча.
В перерыве матча выступила известная исполнительница Рианна. 34-летная певица впервые появилась на сцене с января 2018 года.
Самым ценным игроком матча был признан Махоумс. Теперь он действующий MVP лиги и MVP Супербоула.
Для „Канзаса“ - это третий титул в истории, ранее они становились чемпионами в 1969 и 2019 годах.
Супербоул — самое популярное однодневное спортивное событие в мире, которое собирает у телеэкранов более 100 миллионов американцев.