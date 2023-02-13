ВИДЕО | „Канзас-Сити Чифс“ одержал победу в Супербоуле-2023

В финальном поединке сезона Национальной футбольной лиги встретились „Филадельфия Иглз“ и „Канзас-Сити Чифс“.

В тяжелейшем и интригующем матче победу одержала команда „Канзас-Сити Чифс“ (38:35), благодаря победным трем очкам от Харрисона Баткера, заработанным на последней минуте матча.

В перерыве матча выступила известная исполнительница Рианна. 34-летная певица впервые появилась на сцене с января 2018 года.

Самым ценным игроком матча был признан Махоумс. Теперь он действующий MVP лиги и MVP Супербоула.

Для „Канзаса“ - это третий титул в истории, ранее они становились чемпионами в 1969 и 2019 годах.



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