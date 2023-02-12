Супербоул-2023: ночью состоится решающий матч сезона по американскому футболу

Супербоул-2023 состоится в Глендейле, штат Аризона. Во время игры ожидается +17, и игроки сыграют в комфортных условиях под крышей стадиона „Стэйт-Фарм“.

На стадионе „Стейт Фарм“ в Аризоне между собой сыграют чемпионы Американской конференции „Канзас-Сити Чифс“ и чемпионы Национальной конференции „Филадельфия Иглз“.

В перерыве Супербоула-2023 выступит певица Рианна. Выступление в финале плей-офф НФЛ – это неописуемое достижение. Игру будет смотреть свыше 100 млн американцев, а также несколько сотен миллионов человек по всему миру и многие зрители, которым сам финал неинтересен, присоединяться в перерыве матча.

Обычно на событиях такого масштаба участвуют два или более артиста, но организаторы до сих пор не сказали, будет ли кто-то еще выступать помимо Рианны. В прошлом году в Лос-Анджелес НФЛ пригласила Dr.Dre, Eminem, Snoop Dogg, Мэри Джей Блайдж и Кендрика Ламара, а также 50.

НФЛ не платит ни гонорар, ни за оборудование и сцену, а только предоставляет площадку во время матча.

Также в перерыве будут показаны эксклюзивные трейлеры ожидаемых фильмов.

Да, в американском футболе много пауз, но во время них не рекомендуется надолго отлучаться от экрана, так как можно пропустить самое интересное.

В финале сыграют сильнейшие команды сезона – „Филадельфия“ и „Канзас-Сити“. „Филадельфия“ без проблем прошла в Супербоул, разгромив по пути „Джайантс“ и „Сан-Франциско“. „Канзас-Сити“ сначала с трудом прошёл „Джексонвилль“, а потом „Цинциннати“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram или Instagram .