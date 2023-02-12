Супербоул-2023: ночью состоится решающий матч сезона по американскому футболу(1)
В ночь с 12 на 13 февраля в США состоится главное спортивное событие страны – финал плей-офф чемпионата по американскому футболу НФЛ, в котором между собой сыграют „Филадельфия Иглз“ и „Канзас-Сити Чифс“. Начало матча в 1:30 по эстонскому времени и продлится около четырёх часов.
Супербоул-2023 состоится в Глендейле, штат Аризона. Во время игры ожидается +17, и игроки сыграют в комфортных условиях под крышей стадиона „Стэйт-Фарм“.
На стадионе „Стейт Фарм“ в Аризоне между собой сыграют чемпионы Американской конференции „Канзас-Сити Чифс“ и чемпионы Национальной конференции „Филадельфия Иглз“.
В перерыве Супербоула-2023 выступит певица Рианна. Выступление в финале плей-офф НФЛ – это неописуемое достижение. Игру будет смотреть свыше 100 млн американцев, а также несколько сотен миллионов человек по всему миру и многие зрители, которым сам финал неинтересен, присоединяться в перерыве матча.
Обычно на событиях такого масштаба участвуют два или более артиста, но организаторы до сих пор не сказали, будет ли кто-то еще выступать помимо Рианны. В прошлом году в Лос-Анджелес НФЛ пригласила Dr.Dre, Eminem, Snoop Dogg, Мэри Джей Блайдж и Кендрика Ламара, а также 50.
НФЛ не платит ни гонорар, ни за оборудование и сцену, а только предоставляет площадку во время матча.
Также в перерыве будут показаны эксклюзивные трейлеры ожидаемых фильмов.
Да, в американском футболе много пауз, но во время них не рекомендуется надолго отлучаться от экрана, так как можно пропустить самое интересное.
В финале сыграют сильнейшие команды сезона – „Филадельфия“ и „Канзас-Сити“. „Филадельфия“ без проблем прошла в Супербоул, разгромив по пути „Джайантс“ и „Сан-Франциско“. „Канзас-Сити“ сначала с трудом прошёл „Джексонвилль“, а потом „Цинциннати“.