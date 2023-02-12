ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (354-й день) | Очередной обстрел Харькова, в Украине могут начать производство британского оружия
События 354 дня войны России против Украины.
Секретарь СНБО Украины: у российских военных проблемы с большим наступлением
„С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отбивают“, — заявил в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
По его словам, запланированное армией РФ наступление уже „постепенно идет“, но это не то наступление, на которое рассчитывали россияне.
Лондон и Киев обсуждают возможность производства британского вооружения и военной техники в Украине
Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают с коллегами из Киева планы производства в Украине вооружения и военной техники. Об этом рассказали источники газеты The Telegraph.
Как отмечает The Telegraph, собственное производство западного вооружения по лицензии могло бы покончить с зависимостью Киева „от подачек с Запада“. Несмотря на то, что США и их союзники направили Киеву оружие и технику на миллиарды долларов, Украина по-прежнему „нуждается в огромных объемах поддержки“.
Российские войска утром 12 февраля обстреляли из артиллерии центр Херсона и нанесли удар по зданию областной государственной администрации Херсонской области, сообщила пресс-служба ОГА. Гражданское население не пострадало
ем временем глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил данные о российском обстреле региона, совершенном накануне вечером. „За прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.
Под вражеским огнем было не менее 15 населенных пунктов. В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции.
Британская разведка: потери России резко возросли
В регулярной утренней сводке британской военной разведки говорится, что российские потери возросли, и есть вероятность, что такими высокими они не были с первой недели вторжения российской армии в Украину.
„Хотя военная разведка не может проверить украинские расчеты, они с высокой долей вероятности верно отражают тренд“, - говорится в сообщении.
Более 1000 учреждений здравоохранения получили повреждения в Украине с начала войны
С начала войны в Украине были повреждены 1 218 здравоохранительных учреждений. Такие цифры привел министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В интервью агентству „Укринформ“ он сказал, что 540 больниц в стране были разрушены частично, а 173 - полностью. Наибольшие разрушения медицинских учреждений зафиксированы в Харьковской области, Донецке, Луганске, Николаеве и Херсоне.
Минобороны России подтвердило удар по Харькову
Российские военные нанесли ракетный удар по Харькову, подтвердило минобороны России.
Украинские власти сообщили о ракетном ударе со стороны России по Харькову минувшим вечером.
По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в результате удара осколочные ранения получил 35-летний местный житель, его госпитализировали.
Как сообщил Синегубов, в городе, по предварительным данным, взорвались три ракеты, и был поврежден объект инфраструктуры, но не уточнил, какой именно.
С начала войны в Украине погиб 461 ребенок, более 922 детей получили ранения
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
В течение суток армия России нанесла два ракетных удара и совершила 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Российские военные продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВС РФ усиливают свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях, активно применяют авиацию для ударов по позициям ВСУ.
Украинская авиация в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили восемь районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов россиян