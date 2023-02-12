ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (354-й день) | Очередной обстрел Харькова, в Украине могут начать производство британского оружия

Секретарь СНБО Украины: у российских военных проблемы с большим наступлением

„С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отбивают“, — заявил в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

По его словам, запланированное армией РФ наступление уже „постепенно идет“, но это не то наступление, на которое рассчитывали россияне.

Лондон и Киев обсуждают возможность производства британского вооружения и военной техники в Украине

Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают с коллегами из Киева планы производства в Украине вооружения и военной техники. Об этом рассказали источники газеты The Telegraph.

Как отмечает The Telegraph, собственное производство западного вооружения по лицензии могло бы покончить с зависимостью Киева „от подачек с Запада“. Несмотря на то, что США и их союзники направили Киеву оружие и технику на миллиарды долларов, Украина по-прежнему „нуждается в огромных объемах поддержки“.

Российские войска утром 12 февраля обстреляли из артиллерии центр Херсона и нанесли удар по зданию областной государственной администрации Херсонской области, сообщила пресс-служба ОГА. Гражданское население не пострадало

ем временем глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил данные о российском обстреле региона, совершенном накануне вечером. „За прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

Под вражеским огнем было не менее 15 населенных пунктов. В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции.

Британская разведка: потери России резко возросли