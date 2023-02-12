Главный турнир по киберспорту можно посмотреть сегодня на киноэкране в T1

Проходящий в Польше IEM Katowice является одним из крупнейших в календарном году турниров по CS:GO. В Катовице желающим посмотреть турнир распродан весь большой зал, вмещающий свыше 10 000 человек. В прошлом году турнир выиграла команда FaZe Clan вместе с ведущим эстонским игроком Робином „ropz“ Коолем.