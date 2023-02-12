12.02.2023, 16:35
Главный турнир по киберспорту можно посмотреть сегодня на киноэкране в T1
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В воскресенье, 12 февраля, в кинотеатре T1 Cinamon в Таллинне можно будет увидеть большой киберспортивный турнир IEM Katowice 2023. Здесь покажут финальную игру турнира с призовым фондом в миллион долларов.
Проходящий в Польше IEM Katowice является одним из крупнейших в календарном году турниров по CS:GO. В Катовице желающим посмотреть турнир распродан весь большой зал, вмещающий свыше 10 000 человек. В прошлом году турнир выиграла команда FaZe Clan вместе с ведущим эстонским игроком Робином „ropz“ Коолем.
Помимо трансляции, в T1 Cinamon уже состоялся турнир 1v1. Приз турнира – геймерская майка с автографом Робина „ropz“ Кооля.
Прямая трансляция финала IEM Katowice 2023 начнется в 17:00 в зале 5.