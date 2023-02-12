ФОТО | Отт Тянак выиграл Ралли Швеции(4)
На этой неделе в Швеции состоялся второй этап чемпионата мира по ралли. Первую победу в сезоне одержал Отт Тянак (M-Sport), который опередил гонщиков Hyundai Крейга Брина и Тьерри Невилля на 18,7 и 20,0 секунд соответственно. В чемпионате мира по ралли в классе WRC-2 победил Оливер Сольберг, а эстонский гонщик Георг Линнамяэ стал четвертым (2.21.1).
Отт Тянак в Швеции опередил выступающих за Hyundai Крейга Брина и Тьерри Нёвилля. Четвертое место занял действующий чемпион мира финский раллийный автогонщик Калле Рованпера (Toyota).
В WRC2 победил Оливер Солберг, опередив Оле Кристиан Вейбю на 42,3 секунды и Сами Пахара на 1,15,1 секунды. Георг Линнамяэ завершил ралли на четвертом месте (+2,21,1). Эгон Каур занимал 9-е место, но проиграл Сольбергу почти три минуты на 18-м спецучастке и в итоге опустился на 11-е место (+6,35,2). Вирвес, показавший восьмое время, завершил ралли WRC2 на девятом месте (+4,33,0).
Итоговый зачет Ралли Швеции: