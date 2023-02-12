ФОТО | Отт Тянак выиграл Ралли Швеции

На этой неделе в Швеции состоялся второй этап чемпионата мира по ралли. Первую победу в сезоне одержал Отт Тянак (M-Sport), который опередил гонщиков Hyundai Крейга Брина и Тьерри Невилля на 18,7 и 20,0 секунд соответственно. В чемпионате мира по ралли в классе WRC-2 победил Оливер Сольберг, а эстонский гонщик Георг Линнамяэ стал четвертым (2.21.1).