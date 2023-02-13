Копал себе могилу, а потом был расстрелян“: Заключенные, завербованные в ЧВК „Вагнер“, рассказали CNN о своем опыте войны

Имена своих собеседников телеканал не раскрывает, но уточняет, что украинские военные взяли их в плен в конце прошлого года, пишет Русская служба Би-би-си.

„Нас было 90 человек. Шестьдесят человек погибли в первом штурме, были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения“, - вспоминает один из собеседников телеканала свой первый штурм в районе Белогоровки Луганской области.

„Если одна группа терпит неудачу, то сразу отправляют вторую. Если и она терпит неудачу - отправляют третью“, - добавляет он.

Другой собеседник рассказывает, что участвовал в штурме под Лисичанском, который продолжался пять дней: „Первые шаги по лесу были трудными из-за заложенных там мин. Из десяти ребят семеро погибли сразу“.

„Мы не могли отступить без приказа, потому что, если мы не выполним приказ, нас убьют, - рассказывает один из них, - Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Мы получили приказ бежать вперед, а он спрятался под деревом и отказался. Об этом доложили командованию, и все. Его отвели на 50 метров от базы. Он копал себе могилу, а потом был расстрелян“.

По их словам, основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин лично приезжал в колонии, где они отбывали наказание, в августе и сентябре прошлого года, и предлагал заключить шестимесячный контракт в обмен на помилование. Но ничего не говорил об опасности, с которой им предстояло столкнуться, говорят собеседники телеканала.

По их утверждению, они настолько не имели представления о происходящем в Украине, что думали, будто украинская армия покинула страну.

„Мы думали, что будем сражаться с поляками и разными наемниками. Немцами. Мы не думали, что там остался кто-то из украинской армии. Мы думали, что они уехали из страны“, - говорит один из них.