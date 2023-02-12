СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону: Томингас и Кюльм попытаются улучшить свои позиции в гонке преследования

Немка Дениз Херрман, ставшая чемпионкой мира в спринте в четверг, начнет женскую гонку преследования с лучшей позиции. Через две секунды на трассу выходит шведка Ханна Эберг, через 26 секунд стартует еще одна шведка Линн Перссон.

Туули Томингас попытается улучшить свое 40-е место в спринте. На старте она уступает немке Дениз Херрман +2.02. Последней, то есть 60-й, в гонке преследования стартует Сузан Кюльм (+2,56).

В мужской гонке преследования норвежец Йоханнес Тиннес Бё поборется за третью золотую медаль ЧМ этого года. На старте он на 15 секунд опережает своего старшего брата Тарьея Бё. Третьим стартует норвежец Стурла Холм Легрейд (+0,40).

Из эстонских лыжников в мужскую гонку преследования пробились Райдо Рянкель и Рене Захна. Рянкель стартует с 51-й позиции (+2,44), а Захна с 58-й позиции (+2,55).

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