ЧМ-2023 по биатлону: женскую гонку преследования выиграла Жулия Симон, мужскую Йоханнес Бё

Французская биатлонистка Жулия Симон 32.00,8 (1 промах) одержала победу в гонке преследования на дистанции 10 км. Лыжница стартовала в гонке преследования с 10-го места и сумела завоевать золотую медаль. Второе место у немки Дениз Херманн-Вик +27,0 (4 промаха), а третьей к финишу пришла норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн +37,7 (3 промаха).

Туули Томингас +4:08.8 (3 промаха) поднялся с 40-го места на 34-е в спринте. . Последней, то есть 60-й, в гонке преследования стартовала Сузан Кюльм (+2,56). Ей пришлось пройти всего один штрафной круг и подняться на 39-е место (+4.30,9).

В мужской гонке преследования на 12,5 км победил норвежский биатлонист Йоханнес Бё 33.34,5 (0 промахов). Для норвежца это 15-е золото ЧМ в карьере: 9 были выиграны в эстафетах и 6 – в личных гонках. Второе место занял норвежец Стурла Хольм Лагрейд +1.11,2 (0 промахов), а на третьем месте швед Себастьян Самуэльссон +1.54,1 (2 промаха).

Эстонский лыжник Райдо Рянкель +8:03.5 (8 промахов) финишировал 55-м. Рене Захна на старт не вышел.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram или Instagram .