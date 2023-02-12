АНАЛИЗ | Началось ли большое российское наступление в Украине?

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью украинскому телевидению в четверг сказал, что российское наступление „определенно“ началось.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что наступление „фактически началось“ на Луганщине.

О том, что российская армия смогла перехватить инициативу и начала большое наступление в Луганской области, передает в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW).

О подготовке России к большому наступлению заговорили еще в середине января. Тогда, правда, наблюдатели и эксперты считали, что наступления можно ждать с обеих сторон. Однако уже в начале февраля на Западе и в Украине заговорили о том, что активизация боевых действий начнется именно с российской стороны.

В последние недели - и особенно, в последние дни - обстановка на нескольких участках фронта действительно обострилась. Однако пока что атаки и продвижения российских войск „наступлением“ считают немногие. Тем не менее это продвижение есть.

Бахмут - оперативное окружение

Наиболее сложная ситуация сложилась в районе Бахмута в Донецкой области, который российская армия пытается взять с августа. Обстановка в районе этого города стабильно обострялась в последние дни.

Город расположен на острие большого выступа, который вдается в позиции российских войск. Он находится в полуокружении с севера и юга. Чтобы отрезать его от снабжения с северо-запада, со стороны Славянска, российским войскам нужно захватить селения Красная Гора и Прасковеевка.

Через Прасковеевку проходит шоссе М-03, одна из дорог, по которым снабжается Бахмут. Как сообщает британская военная разведка в сводке от 10 февраля, к северу от Бахмута силы ЧВК „Вагнер“ продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

Другая дорога - Т-0504 - ведет в Бахмут с юго-западного направления, со стороны Константиновки. К ней также вышли российские войска в районе села Ивановское.