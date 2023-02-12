Минобороны Британии: Россия за последние две недели, вероятно, понесла самые серьезные потери с февраля прошлого года

Выводы британского министерства основаны на данных Генштаба ВСУ, который ежедневно сообщает о количестве убитых российских военных. 12 февраля украинский Генштаб сообщил, что за время российского вторжения погибли около 137,7 тысячи военнослужащих РФ.

Минобороны Великобритании подчеркнуло, что не может проверить метод подсчетов украинской стороны, но тенденции, которые иллюстрируют эти данные, вероятно, верны.

Так, по данным Генштаба ВСУ, на которые ссылаются авторы обзора, в среднем на протяжении последней недели Россия теряла по 824 человека в день. Это более чем в четыре раза превышает данные о российских потерях в июне-июле 2022 года (в среднем по 172-173 человека в день). В начале вторжения в Украину, в феврале 2022 года, Россия в среднем теряла по 1140 человек в день, говорится в сводке.

Минобороны Великобритании отмечает, что Украина также продолжает нести большие потери. Конкретные данные об этом в сводке не приводятся.

Рост потерь среди россиян вызван рядом причин, в том числе нехваткой обученного персонала, недостатком координации и ресурсов на фронте. Подтверждением тому являются бои за Угледар и Бахмут, считает министерство.

Минобороны РФ в последний раз сообщало о своих потерях в сентябре 2022 года. На тот момент, говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, погибли 5937 российских военнослужащих.

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Напоминаем, что во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон или их союзников, невозможно.