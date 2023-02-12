Исцеление от доверчивости. Осторожно: на улицах Таллинна орудуют мошенники
Пока есть доверчивые люди, будут существовать и те, кто всеми правдами и неправдами будет стремиться их обмануть и обобрать. „МК-Эстония“ периодически пишет о мошенниках, которые регулярно выманивают у жителей страны десятки тысяч евро. Однако если обычно речь идет о каких-то схемах в интернете, то недавно редакции стало известно о „целительнице“, которая прямо на улице обрабатывает своих жертв.
Оказывается, прямо в центре столицы доверчивые жители могут лишиться приличной суммы денег. Сколько таких пострадавших, неизвестно. Но отрадно знать, что есть люди, которые пытаются помочь другим не попасть в лапы обманщиков.
„Одну и ту же женщину с цыганской внешностью, так бы я мог ее описать, я видел в торговых центрах уже много раз, – говорит один из охранников, работающих в центре Таллинна. – Она бывает и в Viru Keskus, и в Solaris, и в Т1 ее видели. Одна и та же женщина, которая подходит к другим женщинам, вовлекает их в разговор, гипнотизирует, можно сказать, а потом, судя по всему, выманивает у них деньги“.
Мужчина вспоминает, что раньше часто видел эту темноволосую даму в кафе на первом этаже торгового центра Solaris – она каждый раз сидела за столиком с разными женщинами.
Одну и ту же женщину с цыганской внешностью, так бы я мог ее описать, я видел в торговых центрах уже много раз.
„По камерам видно, что она ходит, высматривает свою жертву. Потом подходит, заводит разговор, берет за руку и уводит. Трех или четырех женщин я, можно сказать, спас – подходил в нужный момент, чтобы прекратить это общение. Причем видно, что женщины рядом с ней как под гипнозом! И вот последняя призналась, что уже отдала „цыганке“ 50 000 евро, – рассказывает охранник. – Я подошел к ним в торговом центре, спросил женщину, не нужна ли помощь.
„Цыганка“ сразу отреагировала злобно, ответила, что это ее подруга, и чтобы я ушел. Но через некоторое время я подошел снова, опять спросил ту женщину, все ли у нее в порядке, не нужна ли помощь. Она стояла, как завороженная, ничего не отвечала. То же самое повторилось и на третий раз“.
Когда охранник подошел в четвертый раз и опять предложил свою помощь, женщина откликнулась на призыв.
„Я спросил, не хочет ли она пойти со мной, и она ответила, что хочет. „Цыганка“ сразу занервничала и ушла. Мы поговорили с женщиной. Оказалось, что „цыганка“ уже давно вымогает у нее деньги. Представилась целительницей, навязала какие-то свои якобы услуги. Вроде бы она обещала вернуть деньги после обрядов. Но дело дошло до того, что последние разы деньги женщина уже занимала – она работает на трех работах, а деньги уходят целительнице. Сыну рассказывать о своих злоключениях отказалась – стыдно.
В полицию тоже идти боится, потому что все равно ничего не доказать. Хотя бы телефон этой „цыганки“ удалили и заблокировали. Надеюсь, что больше они не встретятся, а женщина найдет в себе силы признаться во всем сыну и получит поддержку“, – добавляет мужчина.
Обращайтесь в полицию
Действительно ли в таких случаях пострадавшие не идут в полицию? Можно ли вообще привлечь к ответственности таких уличных „целителей“, которые обирают доверчивых граждан?
„Заявлений по поводу таких случаев в торговом центре Viru в полицию не поступало. Похожие случаи были ранее зафиксированы в столичном районе Мустамяэ, когда некая женщина на улице предлагала доверчивым гражданам зарядить воду и убрать сглаз. К сожалению, личность этой женщины до сих пор не установлена“, – комментирует руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин.
Он объясняет, что о мошенничестве мы можем говорить в том случае, если у человека изначально не было намерения выполнять обещанное и есть все основания говорить о том, что это спланированный и целенаправленный обман.
Похожие случаи были ранее зафиксированы в столичном районе Мустамяэ, когда некая женщина на улице предлагала доверчивым гражданам зарядить воду и убрать сглаз.
„В случае с так называемыми целителями не представляется возможным проверить, действительно ли заявленная услуга была оказана потерпевшей стороне. Также тяжело доказать и обман – если потерпевший верит в сглазы и порчу, невозможно доказать, что кто-то воспользовался доверчивостью человека, чтобы выманить у него средства. Тем не менее полиция рекомендует обращаться с заявлением, если такой инцидент имел место“, – отмечает Миленин.
Юрист Данил Липатов, руководитель юридического бюро Progressor, также обращает внимание на то, что каждый имеет право обратиться в полицию, если считает, что в отношении него или в отношении третьего лица было совершено преступление.
„Оценку действиям будут давать правоохранительные органы, и каждый случай, безусловно, индивидуален. Но для того, чтобы говорить о мошенничестве, у случившегося должны быть соответствующие признаки состава преступления. Мы должны проанализировать и исключить версии, что речь идет о подарке или плате за услугу. Как раз признаками мошенничества будет выступать умысел, создание ложного представления о фактических обстоятельствах для получения каких-либо материальных благ.
По словам Данила Липатова, наличие и содержание переписки, пояснение к платежам могут играть важную роль в расследовании.
„Если квалифицировать подобную ситуацию не как мошенничество, то, возможно, она подойдет под определение необоснованного обогащения, когда отсутствовало правовое основание для перевода средств, и этот перевод нельзя оценивать как подарок, – добавляет Данил Липатов. – К сожалению, о конкретном вышеописанном случае информации мало, чтобы давать какую-то юридическую оценку“.
В интернете обманывают чаще
Поскольку большинство мошенников сейчас орудует в интернет-пространстве, основные популярные схемы, по его словам, распространены именно там: это и звонки из банков и других учреждений; и фишинговые письма от полиции и прочих структур; и ссылки на поддельные страницы банков и курьерских служб.
„Самое главное – быть бдительным и уметь вовремя распознать обман, чтобы не попасться на мошенничество“, – предупреждает руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин.
Самое главное – быть бдительным и уметь вовремя распознать обман, чтобы не попасться на мошенничество.
Что касается мошеннических схем на улицах – то здесь, по словам Миленина, схемы тоже более или менее одинаковые: попытки продать ненужный покупателю товар, сбор денег на благотворительность и так далее.
„Как правило, такого рода преступления осуществляются всплесками – когда в нашу страну приезжают так называемые „гастролеры“, которые пытаются нажиться на доверчивых гражданах. Поэтому здесь рекомендации те же – совершайте покупки в официальных торговых точках и участвуйте в благотворительности через проверенные организации с прозрачной документацией и хорошей репутацией“, – советует представитель полиции.
Чистой воды гипноз
В народе бытует мнение, что цыгане умеют как-то воздействовать на людей, убеждая тех делать даже то, что они не сделали бы в другой обстановке. Да и охранник из торгового центра вспоминает, что женщины, которых за руку водила „целительница“ с такой внешностью, были как будто в трансе и сами себе не принадлежали. Правда ли, что есть какая-то техника воздействия на разум и можно ли уберечь себя от него?
Психолог Ольга Васильева говорит, что техника, которая позволяет ввести человека в трансовое состояние, действительно есть.
„Эта техника называется эриксоновский гипноз. Это особенный, не директивный вид гипноза. Не когда вам говорят расслабиться и считать до пяти, условно, а когда вас вводят в определенное трансовое состояние, – объясняет Васильева. – Например, там есть такие простые приемы, как „три да“. Человека спрашивают, допустим: вы хотите быть здоровым? Да. Вы хотите получать много денег? Да. Когда человек сказал „да“ три раза, то и на четвертый вопрос он склонен ответить утвердительно. А это может быть вопрос о согласии отдать какую-то сумму“.
Чтобы избежать такого влияния, психолог советует попросту не вступать в контакт – не разговаривать, не отвечать, не спорить.
„Очень важно также не давать себя трогать. Прикосновение – это один из способов воздействия. Когда к нам вторгаются в личное пространство, мы как будто начинаем доверять этому человеку, – поясняет Ольга Васильева. – Поэтому важно избегать контакта как словесного, так и физического. Просто сказать: „Извините, я сейчас не могу, я спешу“, и быстро уйти“.