Исцеление от доверчивости. Осторожно: на улицах Таллинна орудуют мошенники

Оказывается, прямо в центре столицы доверчивые жители могут лишиться приличной суммы денег. Сколько таких пострадавших, неизвестно. Но отрадно знать, что есть люди, которые пытаются помочь другим не попасть в лапы обманщиков.

„Одну и ту же женщину с цыганской внешностью, так бы я мог ее описать, я видел в торговых центрах уже много раз, – говорит один из охранников, работающих в центре Таллинна. – Она бывает и в Viru Keskus, и в Solaris, и в Т1 ее видели. Одна и та же женщина, которая подходит к другим женщинам, вовлекает их в разговор, гипнотизирует, можно сказать, а потом, судя по всему, выманивает у них деньги“.

Мужчина вспоминает, что раньше часто видел эту темноволосую даму в кафе на первом этаже торгового центра Solaris – она каждый раз сидела за столиком с разными женщинами.

Одну и ту же женщину с цыганской внешностью, так бы я мог ее описать, я видел в торговых центрах уже много раз. охранник

„По камерам видно, что она ходит, высматривает свою жертву. Потом подходит, заводит разговор, берет за руку и уводит. Трех или четырех женщин я, можно сказать, спас – подходил в нужный момент, чтобы прекратить это общение. Причем видно, что женщины рядом с ней как под гипнозом! И вот последняя призналась, что уже отдала „цыганке“ 50 000 евро, – рассказывает охранник. – Я подошел к ним в торговом центре, спросил женщину, не нужна ли помощь.

„Цыганка“ сразу отреагировала злобно, ответила, что это ее подруга, и чтобы я ушел. Но через некоторое время я подошел снова, опять спросил ту женщину, все ли у нее в порядке, не нужна ли помощь. Она стояла, как завороженная, ничего не отвечала. То же самое повторилось и на третий раз“.

Когда охранник подошел в четвертый раз и опять предложил свою помощь, женщина откликнулась на призыв.