Полиция просит помощи в поисках 43-летнего Ивана

По последней имевшейся у них информации, Иван вышел на работу в четверг утром в районе Маарьямыйза в Тарту. Однако он не вернулся домой, и родственники не знают, где Иван может находиться и с кем. Телефон мужчины выключен.

Сотрудники полиции связались с родственниками Ивана для сбора информации и проверили различные места, где он может находиться, но никто ничего о нем не знает. Сбор информации и работа по поиску Ивана продолжается.

Рост Ивана около 175 см, телосложение стройное. Когда он ушел на работу, на нем была зеленая рабочая куртка, серые джинсы и черная кепка.

Всех, кто видел Ивана в течение этого времени или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефону 112.

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