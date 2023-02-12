Полиция просит помощи в поисках 43-летнего Ивана(3)
Полиция извещает, что родственники не видели Ивана и не слышали о нем уже в течение трех дней.
По последней имевшейся у них информации, Иван вышел на работу в четверг утром в районе Маарьямыйза в Тарту. Однако он не вернулся домой, и родственники не знают, где Иван может находиться и с кем. Телефон мужчины выключен.
Сотрудники полиции связались с родственниками Ивана для сбора информации и проверили различные места, где он может находиться, но никто ничего о нем не знает. Сбор информации и работа по поиску Ивана продолжается.
Рост Ивана около 175 см, телосложение стройное. Когда он ушел на работу, на нем была зеленая рабочая куртка, серые джинсы и черная кепка.
Всех, кто видел Ивана в течение этого времени или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефону 112.