Военный дневник
11.02.2023, 21:59

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (353-й день) | Россия уже не скрывает, что бомбит гражданскую инфраструктуру

 
Украинские военные
Украинские военные
ФОТО: Генеральный штаб ЗСУ

Итоги 353 дня войны России против Украины читайте в нашем военном дневнике.

  • Украинские власти сообщили о ночной атаке дронами-камикадзе Shahed. В небе над Одесской области украинские ПВО сбили четыре дрона-камикадзе Shahed, сообщает глава обладминистрации Максим Марченко. По его словам, они пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры. В Днепропетровской области дронам удалось поразить два энергетических объекта: в Криворожском и Никопольском районах, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак. „Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже потушили“, — пишет он.

  • Минобороны России сообщило о массированном ударе по „критически важным объектам системы энергетики Украины“. „Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов“, — заявили в Минобороны.

  • Глава Белгородской области сообщил об обстреле населенных пунктов в граничных с Украиной районах, в том числе города Шебекино, где пострадали, по его словам, три человека. Глава Курской области сообщил об одном погибшем и одном раненом в результате обстрела села Гуево в Суджанском районе.

  • Советник офиса президента Михаил Подоляк в который раз дал понять, что переговоров с РФ быть не может. „В периодических заявлениях о „мире и переговорах“ Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления... Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а РФ будет доминировать в криминальном мире“, - сказал он.

  • Байден во время визита в Польшу объявит о дополнительной помощи Украине. Как сообщил в ходе пресс-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, президент ясно даст понять, что помощь будет и США будут помогать столько, сколько потребуется. Он добавил, что опережать лидера США не будет и конкретику оставит ему.

  • На сайте „Комсомольской правды“ появились антивоенные публикации. Идет ли речь о взломе или инициативе сотрудников (как это было ранее с изданием „Лента.Ру“), пока не сообщается. Публикации с сайта оперативно удалили.

  • Российские провоенные телеграм-каналы опубликовали видео, показывающее, как утверждается, атаку надводного беспилотника на мост в Затоке (Одесская область). Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские войска использовали новый тип дронов.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

RusDelfi
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