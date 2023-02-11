Юношеская сборная Эстонии по хоккею обыграла Литву и выиграла турнир четырех наций

В последнем матче на турнире четырех наций молодежная сборная Эстонии до 18 лет обыграла сверстников из Литвы со счетом 4:2 (1:2, 3:0, 0:0).

Сборная Эстонии проигрывала в первом периоде, но Давид Тимофеев перед уходом в раздевалку сократил отставание в счете. Во втором периоде Эстония повела со счетом 4:2 благодаря шайбам Тимофеева, Пауля Вахи и Никиты Антонова, счет в последнем периоде не изменился. Александр Смирнов внес свой вклад в победу команды, сделав две результативные передачи.

Сборная Эстонии выиграла все три игры в Бытоме и одержала победу в турнире; в четверг они обыграли Венгрию 8:0, а вчера Польшу 2:1.

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