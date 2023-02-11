Уже можно подавать декларацию о доходах! Систему открыли раньше официальной даты

По словам представителя Налогово-таможенного департамента Анники Оя, они открыли возможность подать декларацию раньше, чтобы система справилась с нагрузкой. Официально декларацию можно подавать с 15 февраля. „Подчеркиваем, что скорость возврата не связана с порядком подачи, поэтому торопиться не нужно“, — сказала Оя.

Как правило, система перегружена в первые дни подача декларации. „Мы постоянно улучшаем систему, чтобы справляться с нагрузкой и устранять возможные атаки. К тому же помимо постоянных тестов для команды важна обратная связь от пользователей, чтобы понимать, как работают обновления“, - добавила она.

Декларировать свой доход можно до 2 мая. Переплаченный подоходный налог будут возвращать с 28 февраля, если декларацию подали в интернете, и с 17 марта, если на бумаге.