Дочь знаменитого велогонщика погибла под колесами грузовика

Как сообщает Marca, трагедия случилась в четверг в Саламанке. Во время тренировки спортсменку сбил грузовик.

Согласно одной из версий, водитель мог не заметить Домингес из-за солнечного блика. На место ДТП прибыла скорая помощь, но девушка скончалась до прибытия врачей.

19-летняя Домингес на последнем чемпионате Испании по велокроссу заняла седьмое место. В 2023 году она планировала войти в состав женской профессиональной команды Sopela.

Домингес дочь известного велогонщика 90‑х годов Хуана Карлоса Домингеса, который был членом команд: Kelme, Banesto или Phonak, а также побеждал на „Джиро д'Италия“.

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