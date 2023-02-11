За сутки на дорогах страны пострадали трое человек, задержаны восемь пьяных водителей

Вчера в 8:01 на перекрестке улиц Нельги теэ и Нельги пыйк в Виймси столкнулись автомобиль BMW, которым управлял 30-летний мужчина, и автомобиль Škoda Yeti, которым управлял 55-летний мужчина. Водитель Škoda был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Около 13:31 33-летний мужчина на грузовике Volvo с прицепом, перестраиваясь в соседний ряд на дороге Вяо в Таллинне, столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, которым управлял 32-летний мужчина. 25-летнюю пассажирку Volkswagen доставили в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу.

В 21:40 21-летний мужчина на автомобиле Audi A6 сбил 16-летнего юношу, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ранна в Таллинне. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За сутки были задержаны восемь водителей транспортных средств с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.