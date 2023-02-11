В Нарве готовится смена власти?

Лидер фракции Алексей Евграфов подтвердил корреспонденту ERR, что в планах есть выражение недоверия двум заместителям председателя горсобрания Нарвы и мэру города. Информацию о переходе председателя Нарвского горсобрания Владимира Жаворонкова в оппозицию он не стал комментировать.

„Все возможно, задача оппозиции заключается в том, чтобы прийти к власти“, – ответил Евграфов на вопрос о вотуме недоверия.

Райк узнала о планах объявить ей вотум недоверия от ERR. „Я об этом не знала, но могла предположить. Определенные движения в городской власти наводят на мысли“, – сказала она.

По ее словам, такой шаг оппозиции является нормальной частью политической жизни. „В то же время нельзя сказать, что сотрудничество с оппозицией было плохим, обсуждения были конструктивными“, – сказала мэр.

Райк не смогла сказать, насколько высоки шансы оппозиции преуспеть с вотумом недоверия. „Я и сама с интересом жду заседания в четверг“, – сказала она.