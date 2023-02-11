Министр спорта Польши: Пусть российские спортсмены выступают на парижской Олимпиаде с диссидентами и под флагом беженцев(1)
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил всего один вариант для участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.
Участие спортсменов из России и Беларуси в Париже резко встало на повестку дня, потому что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил в конце прошлого месяца о том, что МОК рассматривает варианты для возвращения спортсменов из России и Беларуси на международные турниры, в том числе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По данным МОК, россияне и белорусы могли соревноваться в Париже под нейтральным флагом.
Ряд стран уже осудили такую позицию: Украина, Польша, все страны Северной Европы (Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания) и страны Балтии, которые также категорически против.
„Бойкот Олимпийских игр не является нашей целью, как не наша цель Олимпиада без Украины, Литвы или Польши. Наша цель – Олимпийские игры без россии и белоруссии.
Возможный нейтралитет российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх – просто вымысел. Спортсмены из россии и белоруссии могут соревноваться в Париже только как диссиденты, выступающие под флагом беженцев“, – приводит слова Бортничука сайт Министерство спорта и туризма Польши.