10.02.2023, 20:34
Юношеская сборная Эстонии по хоккею обыграла Польшу на турнире четырех наций
ФОТО: | Erakogu
Молодежная сборная Эстонии по хоккею до 18 лет одержала вторую победу на турнире четырех наций в польском Бытоме, обыграв сборную Польши со счетом 1:2 (0:1; 1:0; 0:1).
С начало Артём Маслёнов вывел эстонскую сборную вперед, которому ассистировали Роланд Лухт и Никита Антонов. Во втором периоде Кристиан Лисовский счет сравнял. В начале третьего периода Лухт забросил победную шайбу с передачи Акима Фролкова.
Вратарь сборной Эстонии Георгий Владимиров отразил 23 броска, а вратарь Польши 26 бросков.
В субботу в 11:00 Эстония сыграет со сборной Литвы в последней игре турнира четырех наций.