Хоккей
10.02.2023, 20:34

Юношеская сборная Эстонии по хоккею обыграла Польшу на турнире четырех наций

 
Молодежная сборная Эстонии по хоккею до 18 лет
Молодежная сборная Эстонии по хоккею до 18 лет
ФОТО: EESTI JÄÄHOKI LIIT | Erakogu

Молодежная сборная Эстонии по хоккею до 18 лет одержала вторую победу на турнире четырех наций в польском Бытоме, обыграв сборную Польши со счетом 1:2 (0:1; 1:0; 0:1).

С начало Артём Маслёнов вывел эстонскую сборную вперед, которому ассистировали Роланд Лухт и Никита Антонов. Во втором периоде Кристиан Лисовский счет сравнял. В начале третьего периода Лухт забросил победную шайбу с передачи Акима Фролкова.

Вратарь сборной Эстонии Георгий Владимиров отразил 23 броска, а вратарь Польши 26 бросков.

В субботу в 11:00 Эстония сыграет со сборной Литвы в последней игре турнира четырех наций.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии