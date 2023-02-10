ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (352-й день) | Украина попросила Нидерланды поставить истребители F-16

В Украине в третий раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана с активность российской авиации на белорусских аэродромах. Как сообщила мониторинговая группа „Беларускi Гаюн“ сначала с аэродрома Мачулищи взлетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ. Взлет за ним в воздух поднялись два российских истребителя МиГ-31К. А чуть позже еще один самолет, модель которого наблюдатели не смогли опознать. Истребители-перехватчики МиГ-31К способны нести гиперзвуковые ракеты „Кинжал“.

Власти Украины официально обратились к Нидерландам по поводу поставки истребителей F-16. Как заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, правительство должно обсудить этот вопрос с США и другими союзниками. „И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти просто так, в одночасье“, - приводит ее слова издание NOS.nl. Министр также отметила, что в случае получения разрешения от США, являющегося производителем F-16, украинским пилотам сначала надо пройти обучение по управлению этим истребителем.

В Украину вернули тела еще 61 погибшего военнослужащего, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно подчеркнуло, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права. Процесс передачи проходил при содействии „офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами“. По данным министерства, с начала работы офиса уполномоченного удалось вернуть тела в общей сложности 888 защитников Украины.