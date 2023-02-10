ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (352-й день) | Украина попросила Нидерланды поставить истребители F-16
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В Украине в третий раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана с активность российской авиации на белорусских аэродромах. Как сообщила мониторинговая группа „Беларускi Гаюн“ сначала с аэродрома Мачулищи взлетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ. Взлет за ним в воздух поднялись два российских истребителя МиГ-31К. А чуть позже еще один самолет, модель которого наблюдатели не смогли опознать. Истребители-перехватчики МиГ-31К способны нести гиперзвуковые ракеты „Кинжал“.
Власти Украины официально обратились к Нидерландам по поводу поставки истребителей F-16. Как заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, правительство должно обсудить этот вопрос с США и другими союзниками. „И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти просто так, в одночасье“, - приводит ее слова издание NOS.nl. Министр также отметила, что в случае получения разрешения от США, являющегося производителем F-16, украинским пилотам сначала надо пройти обучение по управлению этим истребителем.
В Украину вернули тела еще 61 погибшего военнослужащего, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Оно подчеркнуло, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права. Процесс передачи проходил при содействии „офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами“. По данным министерства, с начала работы офиса уполномоченного удалось вернуть тела в общей сложности 888 защитников Украины.
Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию еще до годовщины нападения России на Украину. Выступление запланировано на 21 февраля в Гостином дворе в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин сделает акцент „на текущей ситуации“, в том числе в экономике и социальной сфере. Кроме того, Песков заявил: „Есть традиционная категория приглашенных, но, безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных“. На вопрос, будут ли среди этих приглашенных участники войны в Украине, представитель Кремля ответил: „Наверняка можно говорить о том, что они будут приглашены“.
Во время сегодняшнего обстрела Украины две российские крылатые ракеты „Калибр“ пересекли границу Украины с Молдовой, а затем попали в воздушное пространство Румынии, подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. „Ориентировочно в 10.33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств“, - написал он.
Утром Россия подвергла Украину новому ракетному обстрелу. Очевидцы и украинские СМИ сообщают о работе систем ПВО в Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал, что произведен пуск второй волны ракет, как минимум одна из них летит в сторону его области. Еще две ракеты пролетели в направлении Одесской области.