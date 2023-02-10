ВИДЕО | Экс-игрок „Флоры“ перешел в „Левадию“

Несмотря на юный возраст, Хенри Вялья (04.11.2021) в высшей лиги чемпионата Эстонии сыграл в 94 матчах, забил 20 голов и отдал 22 голевые передачи. Он один раз становился чемпионом Эстонии в составе „Флоры“,в составе которой стал чемпионом Эстонии, дважды выиграл суперкубок страны и один раз - Кубок Эстонии.

Юный полузащитник, является воспитанником „Нымме Юнайтед“, позже он присоединился к городской команде „Пайде“, также он представлял „Флору“, а в прошлом году на правах аренды выступал за тартускую „Таммеку“.

В „Левадии“ на должности менеджера по работе с сообществом трудится брат Хенри - Лаури Вялья.

Президент клуба Виктор Левада: „Хенри Вялья интересовал нас с тех пор, как он блистал в Пайде. Теперь, два года спустя он будет представлять „Левадию“. Мы верим в его потенциал и сделаем все возможное, чтобы дать Хенри возможность пробиться в главную сборную страны. Добро пожаловать, Хенри!“.

Сам Хенри Вялья прокомментировал свой переход следующим образом: „Я очень рад присоединиться к „Левадии“. Клуб, который каждый год ставит перед собой только самые высокие цели. Я очень мотивирован и полон желания реализовать их вместе с Левадией“.