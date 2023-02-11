Первые дроны от эстонских жертвователей поступили в украинскую „Армию дронов“

Первые девять дронов, приобретенных на пожертвования эстонских предприятий и жителей, вошли в состав украинской „Армии дронов“. Следующие десять - уже на пути в Украину. В дальнейшем дроны будут отправляться соответственно необходимым параметрам туда, где в Украине в них наибольшая надобность, сообщил организатор кампании по сбору средств в Эстонии на беспилотники для украинских ВСУ - некомерческое объединение „Героям слава“ (MTÜ Herojam Slava).