Первые дроны от эстонских жертвователей поступили в украинскую „Армию дронов“(19)
Первые девять дронов, приобретенных на пожертвования эстонских предприятий и жителей, вошли в состав украинской „Армии дронов“. Следующие десять - уже на пути в Украину. В дальнейшем дроны будут отправляться соответственно необходимым параметрам туда, где в Украине в них наибольшая надобность, сообщил организатор кампании по сбору средств в Эстонии на беспилотники для украинских ВСУ - некомерческое объединение „Героям слава“ (MTÜ Herojam Slava).
Первые девять дронов передали координатору украинского проекта „Армия дронов“ генералу Юрию Щиголю посол Эстонии в Украине Каймо Кууск и депутат Рийгикогу Марко Михкельсон, который уже долгое время поддерживает Украину.
„Пожертвованные дроны с широкой областью применения помогут украинской армии улучшить разведовательные возможности, даже на уровне отделения. Оперативная разведывательная информация в быстро меняющейся боевой обстановке спасает жизни. Более предпочтительны дроны DJI Mavic с радиусом действия 5-7 километров“, - пояснил соучредитель Herojam Slava Яак Эннусте.
Проект „Армия дронов“ создан при участии Генштаба ВСУ и Министерства цифровой трансформации 1 июля 2022 года. В рамках проекта производится закупка и ремонт беспилотников за счет пожертвований, а также курсы обучения по обращению с ними.
Проект „Армия дронов“ в рамках платформы UNITED24 обеспечил по запросу военных контрактование 1600 дронов на 3,3 млрд грн, сообщил в середине января вице-премьер – украинский министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
Жители и предприятия Эстонии могут пожертвовать средства на дроны для украинских ВСУ через MTÜ Herojam Slava.