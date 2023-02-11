Департамент конкуренции тщательно изучает происходящее на топливном рынке

Гендиректор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ сказал изданию Ärileht, что ведомство включило ситуацию на топливном рынке в число своих стратегических направлений.

„Мы уже начали этим заниматься, и в следующие 18 месяцев будем проводить различную аналитическую работу, направленную на оценку положения на топливном рынке. В рамках этой работы мы беседуем с участниками рынка, проводим опросы и др.“ - сказала она.

В то же время она отметила, что речь не идет о надзорном производстве, и у Департамента конкуренции нет подозрения на картельный сговор на топливном рынке.

Последний анализ проводился более чем десять лет назад

Осенью Пярн-Леэ сказала в интервью Ärileht, что при вступлении в должность она удивилась, что Департамент конкуренции основательно не занимался анализом происходящего на этом рынке - последний анализ проводили более 10 лет назад.

„Как потребитель я ожидала бы, чтобы департамент наблюдал за происходящим на топливном рынке. Я понимаю, что были различные встречи, но углубленного анализа за последние десять лет сделано не было. Это один из моментов, который мы хотим исправить. Такой анализ рынка займет примерно 12-18 месяцев, но мы в ведомстве решили, что возьмемся за эту сферу, чтобы общественность получила ответ, есть или нет картельный сговор“, - сказала она.