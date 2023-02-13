13.02.2023, 08:55
„Без самолетов переданные нам танки можно утопить в Атлантическом океане!“ Зачем Украине истребители?
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По словам бывшего летчика-истребителя, нынешние украинские самолеты годятся только для сбивания российских крылатых ракет и беспилотников-камикадзе иранского производства.
Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что до конца марта танки Leopard 2 будут переданы ВСУ. Сейчас Украине нужны истребители. Статью с таким названием опубликовало американское издание Politico. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что главная цель Киева — это самолеты: „Мы должны получить самолеты для Украины — это наша мечта и задача. Это очень важно для всех нас. Чем больше помощи от остального мира получат наши герои, тем скорее закончится российская агрессия“.