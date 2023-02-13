„Без самолетов переданные нам танки можно утопить в Атлантическом океане!“ Зачем Украине истребители?

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что до конца марта танки Leopard 2 будут переданы ВСУ. Сейчас Украине нужны истребители. Статью с таким названием опубликовало американское издание Politico. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что главная цель Киева — это самолеты: „Мы должны получить самолеты для Украины — это наша мечта и задача. Это очень важно для всех нас. Чем больше помощи от остального мира получат наши герои, тем скорее закончится российская агрессия“.

Переговоры об отправке истребителей уже начались. Однако это будет непросто. Дискуссия обещает быть куда более сложной, чем та, что про танки „Леопард“. Однако в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что главное то, что вопрос с самолетами окончательно сдвинулся с мертвой точки. Военные эксперты сходятся во мнении, что американские F-16 являются современными и многоцелевыми и лучше всего подошли бы украинцам, поскольку страны, переходящие на истребители F-35, имеют их в избытке. Они смогут закрыть часть воздушного пространства Украины от российских ударов и прикрыть ожидаемое контрнаступление украинских вооруженных сил.