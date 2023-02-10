„Мне даже неловко“. Горнолыжник Кроуфорд прокомментировал сенсационную победу на ЧМ

В решающем заезде он на 0,01 секунды обошёл основного фаворита соревнований норвежца Александера Омодта Кильде. Для Кроуфорда это первая в карьере победа на мировом уровне, пишет Чемпионат.

„Честно говоря, я просто не могу в это поверить. Сегодня я проехал лучше всех. Я действительно просто старался иметь одинаково позитивный настрой и хорошую траекторию на протяжении всей трассы. Я не чувствовал, что устал или вышел из ритма. Внизу, где было немного сложнее и круче, мне удалось сохранить тот же темп, что и на вершине. И всё получилось. Победа в гонке вообще была моей мечтой с юных лет. То, что это случилось на чемпионате мира – просто потрясающе!

Мне немного повезло, думаю, если бы мы могли бы провести здесь ещё одну гонку, он (Кильде) мог бы выиграть. Он один из лучших в мире, я его очень уважаю. Мне даже немного неловко, что я его победил, но это невероятно“, — приводит слова Кроуфорда Eurosport.

Эстонец Юхан Луйк занял 37-е место в этом виде на чемпионате мира по горнолыжному спорту во Франции.

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