Возможность запустить стартап на тему ментального здоровья появится в начале марта(3)
Ивент, который пройдёт в начале марта, приглашает всех желающих поучаствовать и сгенерировать идеи на тему ментального здоровья, найти единомышленников и запустить собственный стартап. Александр Скрабовский, основатель импакт-венчурной студии DÓBRA, рассказывает, как можно поучаствовать в проекте из любой европейской страны.
— Что же такое DÓBRA?
— Это венчурная студия в Вильнюсе, которая будет выращивать стартапы со стадии идеи до Seed-раунда, когда уже есть продукт с первыми шагами на рынке. Говоря проще, мы создаем инфраструктуру, чтобы профессионал в теме, мечтающий о чем-то великом, мог стать основателем стартапа. А любой энтузиаст мог поучаствовать в изобретении решений для вызовов современности и заработать на этом. Это ведь так естественно для думающих людей! Но далеко не все их них предприниматели и оттого стоят в сторонке. Но не стоит их недооценивать! В рамках цикла мероприятий DÓBRA Grand Prix мы постараемся создать для них все условия.
На первый ивент, Think Tank, который пройдет 2 марта, мы приглашаем международных экспертов в сфере ментального здоровья (наш первый трек), представителей венчурных фондов, стартапы, которые обсудят, что не так с цифровым ментальным здоровьем и вдохновят имеющимися решениями.
Затем зарегистрированные участники будут онлайн работать с нашим веб-приложением для генерации идей. Оно аккумулирует самые эффективные креативные практики и позволяет придумывать неочевидные решения проблем, даже не будучи профессионалом в теме.
Последний этап — гуру-хакатон, во время которого эксперты из разных индустрий будут эти решения „заземлять“. До 10 концептов мы возьмем в студию, чтобы превратить в успешные стартапы.
— Как вы пришли к формату стартап-студии?
— Мы уже подступались к нему из собственного опыта в 2020 году, а сегодня мне он кажется одним из самых интересных, т.к. позволяет взять лучшее от акселераторов и фондов и создать систему, при которой у стартапов выше шансы выжить.
Например, в нашей студии первые три месяца участники будут заниматься только прототипированием, досконально погружаясь в проблему и не торопясь найти способ монетизации. Мы верим, что этого этапа замедления очень не хватает в нашем быстром мире. Да, это не годы, как было в Bell Labs, подарившей нам много изобретений, но и не недели, как в акселерационных программах.
При этом все команды трека будут работать в рамках всего одной темы: ментальное здоровье. В процессе половина концептов ожидаемо умрет, но их команды пополнят оставшиеся. Это упрощенное описание и лишь пара аспектов, благодаря которому у студии шансы на выживание стартапов выше.
Инвесторам мы предлагаем вложиться сразу в весь батч — проинвестировать все стартапы, тщательно структурированные и уже имеющие прозрачный трекшн (историю развития). То есть по сути мы выступаем для инвесторов поставщиками „вкусного сырья“ — стартапов, а не конкурентами. Обоюдный выигрыш.
— Почему в качестве темы первого батча вы выбрали ментальное здоровье?
— Мы провели большую исследовательскую работу и смогли выделить около сорока сфер, которые имеют наибольшее позитивное воздействие на общество. Одна из них — ментальное здоровье. Согласно статистике ВОЗ, в мире каждый восьмой страдает психическим расстройством (970 млн человек), каждый четвертый в какой-то момент жизни сталкивается с психическими или неврологическими проблемами. Сначала пандемия коронавируса, потом война — все чувствуют напряжение.
При этом в мире около 10 000 приложений и tech-решений для предупреждения и лечения ментальных расстройств, но только единичные из них заметно улучшают ситуацию. Мы видим исключительную важность в этой теме и её большой потенциал.
— У вас большой опыт в ведении проектов.
— До переезда в Вильнюс я жил в Минске, где первые 10 лет работал в инновационных бизнесах — от ранней диагностики онкологии до финансового агрегатора. А с 2013 год развивал Фонд „Добра“. Ядром его деятельности были Social Weekend — крупнейший конкурс социальных проектов Беларуси и Офис Сети Глобального Договора ООН, продвигавший принципы ответственного ведения бизнеса. За 8 лет работы наша команда просеяла более 4500 идей, провела 16 акселерационных треков, из которых получилось реализовать 440 проектов. В том числе tech-стартапов, которые прошли международные программы акселерации, привлекли ангельские (венчурные) инвестиции.
Благодаря Social Weekend тысячи энтузиастов смогли превратить хобби в профессиональную работу, сотни впервые стали фаундерами стартапов. Мы вовлекли в этот процесс частных меценатов, бизнес и международные организации. Особая гордость — конверсия финалистов в работающие стартапы: более 80% реализовали то, что обещали во время финальных питчей. Это невероятный показатель для стартап-индустрии.
Фонд „Добра“ был закрыт вскоре после политического кризиса 2020 года. Равно как и сотни некоммерческих организаций и гражданских инициатив. Многие проекты-выпускники конкурса также релоцировались, спасаясь от преследования. С началом войны рухнули последние надежды и у меня. В Беларуси сейчас не до развития в целом и не до стартапов в частности, к сожалению.
— Как не перегорать, работая столько лет с социальной тематикой?
— Надо быть отчаянным идеалистом и альтруистом. А если серьезно, то термин импакт гораздо шире, чем социальный. Наша сфера интересов включает такие проблемы, как изменение климата и в целом среда обитания человека, здоровье, безопасность, активное долголетие и даже технологии будущего. В странах ЕС, и в частности, Балтии, государство и бизнес чутки к проблемам общества, а общество открыто к технологиям. Это прекрасный регион, чтобы заниматься решением серьезных проблемам и мыслить максимально широко.