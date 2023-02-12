Возможность запустить стартап на тему ментального здоровья появится в начале марта

— Что же такое DÓBRA?

— Это венчурная студия в Вильнюсе, которая будет выращивать стартапы со стадии идеи до Seed-раунда, когда уже есть продукт с первыми шагами на рынке. Говоря проще, мы создаем инфраструктуру, чтобы профессионал в теме, мечтающий о чем-то великом, мог стать основателем стартапа. А любой энтузиаст мог поучаствовать в изобретении решений для вызовов современности и заработать на этом. Это ведь так естественно для думающих людей! Но далеко не все их них предприниматели и оттого стоят в сторонке. Но не стоит их недооценивать! В рамках цикла мероприятий DÓBRA Grand Prix мы постараемся создать для них все условия.

На первый ивент, Think Tank, который пройдет 2 марта, мы приглашаем международных экспертов в сфере ментального здоровья (наш первый трек), представителей венчурных фондов, стартапы, которые обсудят, что не так с цифровым ментальным здоровьем и вдохновят имеющимися решениями.

Затем зарегистрированные участники будут онлайн работать с нашим веб-приложением для генерации идей. Оно аккумулирует самые эффективные креативные практики и позволяет придумывать неочевидные решения проблем, даже не будучи профессионалом в теме.

Последний этап — гуру-хакатон, во время которого эксперты из разных индустрий будут эти решения „заземлять“. До 10 концептов мы возьмем в студию, чтобы превратить в успешные стартапы.

— Как вы пришли к формату стартап-студии?

— Мы уже подступались к нему из собственного опыта в 2020 году, а сегодня мне он кажется одним из самых интересных, т.к. позволяет взять лучшее от акселераторов и фондов и создать систему, при которой у стартапов выше шансы выжить.

Например, в нашей студии первые три месяца участники будут заниматься только прототипированием, досконально погружаясь в проблему и не торопясь найти способ монетизации. Мы верим, что этого этапа замедления очень не хватает в нашем быстром мире. Да, это не годы, как было в Bell Labs, подарившей нам много изобретений, но и не недели, как в акселерационных программах.