10.02.2023, 13:38
ФОТО | Хоккей в Кохтла-Ярве: женская сборная Эстонии по буллитам проиграла Украине
ФОТО: Facebook. Eesti Hoki
Женская сборная Эстонии по хоккею на этой неделе участвует в турнире „Кубок Балтики 2023“ в Кохтла-Ярве. В турнире, который проходит с 9 по 11 февраля, принимают участие сборные Эстонии, Украины и Литвы.
Женская хоккейная сборная Эстонии была близка к победе, но по буллитам команде пришлось признать превосходство Украины. В основное время игра закончилась со счетом 2:2, итог - 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0 SO).
Эстонский вратарь Ульяна Йегги отразила 50 бросков. Голами отличились форвард Маргарет Неэринг и защитник Кристин Лаук-Гуртовой.
В пятницу на турнире встретятся Литва и Украина, а в субботу Эстония поборется с Литвой.