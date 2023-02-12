Могут ли обыскивать детей в школе?

По словам юриста, обыск и досмотр личных вещей может проводиться только в случае крайней опасности или реальной угрозы. „Надо точно понимать, что обыск, и в особенности досмотр, это серьезное ограничение личных прав и свобод, применение которого должно быть оправдано. Также в школьных внутренних правилах должно быть четко прописана процедура проведения досмотра и обыска, ситуации, когда школа имеет право применять данные меры, в каких обстоятельствах возможно применение и какие именно вещества, предметы считаются опасными, и наличие их в школе может привлечь к столь серьезным нарушениям личных прав“.

„Обыск как ребенка, так и его личных вещей может производиться только при наличии серьезных подозрений в использовании или хранении ребенком или подростком предметов, представляющих опасность для ребенка, а также других детей и работников, или владение которым может представлять опасность для ребенка, других детей и работников. Обыски могут быть необходимы для предотвращения насилия между детьми и насилия в отношении персонала, а также для обеспечения общей безопасности детей.

Перед началом обыска необходимо объяснить ребенку, что происходит и почему. Первое, что нужно сделать, это попросить ребенка сдать любые неразрешенные предметы, которые, вероятно, находятся у него. Если ребенок отказывается, можно начинать обыск. При обыске личных вещей ребенок должен присутствовать. Обыск не может производиться одним сотрудником в одиночку, необходимо присутствие не менее трех беспристрастных лиц.

Решение о необходимости обыска принимает комиссия, которая перед принятием решения рассматривает различные варианты, чтобы обыск не пришлось проводить. Однако могут быть ситуации, когда невозможно собрать несколько человек, например, в непредвиденной кризисной ситуации, требующей быстрых действий. Для этого в школе должны быть разработаны правила, как будет проводиться обыск и кто за него отвечает.