МНЕНИЕ | Соотечественный обман: никакой пользы русским, Красноглазов и Заренков набили свои карманы

Долгие годы в русскоязычной общине Эстонии считалось, что работа действовавших при посольстве России соотечественных организаций, в первую очередь, Координационного совета российских соотечественников в Эстонии (КСРСЭ), хоть и не охватывает значительные группы людей, всё-таки приносит пользу в части сохранения в республике русского языка и культуры. А если кто-то осмеливался публично усомниться в этом, тут же получал от членов КСРСЭ ярлык наймита эстонских спецслужб и отъявленного русофоба.

Между тем, если взглянуть на реальную деятельность КСРСЭ, то пользу от его работы получали отнюдь не те сотни тысяч людей, которые перечислены в качестве соотечественников в соответствующем российском законе, а лишь отдельно взятые члены КСРСЭ, получавшие значительные денежные выплаты под полукоррупционные серые схемы, от которых на реальные культурно-образовательные мероприятия доставались крохи, а большая часть шла на „распилы“ с российскими чиновниками и личное обогащение „доверенных лиц“.