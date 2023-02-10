МНЕНИЕ | Соотечественный обман: никакой пользы русским, Красноглазов и Заренков набили свои карманы(22)
Произошедшие после 24 февраля прошлого года общественные перемены позволяют в числе прочего более взвешенно взглянуть на деятельность тех людей, которые много лет считались лидерами общественного мнения русскоязычной общины Эстонии. И выводы, которые напрашиваются с позиции знаний настоящего момента, мало совпадают с теми, которые большинство неэстонцев сделали бы ещё год назад, пишет Дмитрий Иванов в свой колонке для RusDelfi.
Долгие годы в русскоязычной общине Эстонии считалось, что работа действовавших при посольстве России соотечественных организаций, в первую очередь, Координационного совета российских соотечественников в Эстонии (КСРСЭ), хоть и не охватывает значительные группы людей, всё-таки приносит пользу в части сохранения в республике русского языка и культуры. А если кто-то осмеливался публично усомниться в этом, тут же получал от членов КСРСЭ ярлык наймита эстонских спецслужб и отъявленного русофоба.