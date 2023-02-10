Мнение
10.02.2023, 12:18

МНЕНИЕ | Соотечественный обман: никакой пользы русским, Красноглазов и Заренков набили свои карманы

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Россия не думает о благе русских за рубежом
Дмитрий Иванов
публицист
Матрешки в витрине магазина в Таллинне
Матрешки в витрине магазина в Таллинне
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Произошедшие после 24 февраля прошлого года общественные перемены позволяют в числе прочего более взвешенно взглянуть на деятельность тех людей, которые много лет считались лидерами общественного мнения русскоязычной общины Эстонии. И выводы, которые напрашиваются с позиции знаний настоящего момента, мало совпадают с теми, которые большинство неэстонцев сделали бы ещё год назад, пишет Дмитрий Иванов в свой колонке для RusDelfi.

Долгие годы в русскоязычной общине Эстонии считалось, что работа действовавших при посольстве России соотечественных организаций, в первую очередь, Координационного совета российских соотечественников в Эстонии (КСРСЭ), хоть и не охватывает значительные группы людей, всё-таки приносит пользу в части сохранения в республике русского языка и культуры. А если кто-то осмеливался публично усомниться в этом, тут же получал от членов КСРСЭ ярлык наймита эстонских спецслужб и отъявленного русофоба.

Между тем, если взглянуть на реальную деятельность КСРСЭ, то пользу от его работы получали отнюдь не те сотни тысяч людей, которые перечислены в качестве соотечественников в соответствующем российском законе, а лишь отдельно взятые члены КСРСЭ, получавшие значительные денежные выплаты под полукоррупционные серые схемы, от которых на реальные культурно-образовательные мероприятия доставались крохи, а большая часть шла на „распилы“ с российскими чиновниками и личное обогащение „доверенных лиц“.

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