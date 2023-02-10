В Вене застрелили бывшего футболиста сборной Австрии

Инцидент произошел неподалеку от одного из баров на улице Этрихштрассе в столице Австрии. Сразу после этого преступник покончил жизнь самоубийством. По словам очевидцев, мужчины сначала что-то мирно обсуждали в баре, затем вышли на улицу. Там преступник внезапно выхватил пистолет и выстрелил в 43-летнего Кахрамана, пишет РБК.



В полиции заявили, что „в данный момент все указывает на акт ревности“. По неподтвержденным данным, речь шла о жене стрелявшего, с которой у экс-футболиста якобы был роман.



Кахраман выступал за австрийские клубы, голландский „Фейенорд“, турецкий „Трабзонспор“ и греческий „Ксанти“. На счету полузащитника три матча за сборную Австрии. Карьеру он завершил в 2009 году, после этого тренировал австрийские команды.



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